El Ayuntamiento de Cangas de Onís facilita los trámites de cambio de domicilio ante la DGT

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha puesto en marcha un nuevo servicio para acercar la administración a la ciudadanía y evitar desplazamientos fuera del concejo. A partir de ahora, los vecinos empadronados podrán realizar en el propio Ayuntamiento los trámites de cambio de domicilio de vehículos y de conductores ante la Dirección General de Tráfico (DGT).

La gestión será tramitada por la Policía Local, que se encargará de canalizar estas solicitudes con la DGT. Con esta medida, el Consistorio busca facilitar las gestiones administrativas del día a día y mejorar la atención a los residentes del municipio.

Los trámites que ya pueden realizarse sin salir del concejo son los siguientes:

Cambio de domicilio de vehículos.

Cambio de domicilio de conductores.

Para poder solicitar este servicio será necesario presentar la siguiente documentación:

DNI.

Permiso de circulación.

Certificado de empadronamiento.

Formulario correspondiente.

El formulario puede descargarse a través de la página web municipal o tramitarse de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento. El enlace facilitado para la descarga del documento es el siguiente: https://share.google/8nKCA3adZb6nGPI8Q

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Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa "supone un paso más en el objetivo de acercar la administración a los vecinos y seguir mejorando los servicios públicos que se prestan en el concejo".