El centro de Llanes corta el tráfico durante Semana Santa

El centro de la villa de Llanes quedará cerrado al tráfico rodado durante las cuatro jornadas de Semana Santa, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. La medida afectará a seis calles del núcleo urbano y entrará en vigor cada tarde a partir del próximo jueves 2 de abril, prolongándose hasta el domingo 5.

Las fechas y el horario

El cierre se activará diariamente en el tramo horario comprendido entre las 19:00 y las 00:00 horas durante los cuatro días señalados. La restricción alcanza, por tanto, la franja de mayor afluencia de público en el centro de la localidad, coincidiendo con la celebración de los actos religiosos y el tradicional paseo vespertino que concentra a vecinos y visitantes en estas fechas.

Las calles afectadas

Son seis las vías que verán interrumpida la circulación de vehículos: Egidio Gavito, Nemesio Sobrino, Castillo, Mercaderes, Las Barqueras y Pidal. Estas arterias conforman algunas de las zonas de mayor tránsito peatonal del casco urbano llanisco, especialmente durante los días festivos, cuando el volumen de turistas procedentes de toda la región se incrementa de forma notable.

La prohibición

Durante las horas de cierre, quedará vetado el acceso de vehículos a motor, bicicletas y monopatines eléctricos a las calles incluidas en el perímetro restringido. La prohibición abarca, por tanto, tanto el tráfico motorizado privado como los medios de movilidad alternativa que en los últimos años han ganado presencia en el entorno urbano.

El objetivo de la medida

La iniciativa persigue, "garantizar la seguridad de los peatones y facilitar la movilidad de las personas en el centro". La habilitación de un espacio libre de tráfico en plena Semana Santa responde a la necesidad de compatibilizar la intensa circulación peatonal propia de estos días con unas condiciones de seguridad adecuadas en calles cuya estrechez dificulta la convivencia entre viandantes y vehículos.

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Panel informativo en El Rinconín

Para orientar a los conductores y reducir posibles equívocos, se instalará un panel informativo en la rotonda de El Rinconín, uno de los principales puntos de acceso al núcleo urbano. De este modo, quienes se aproximen al centro en vehículo podrán conocer de antemano las restricciones vigentes y buscar alternativas de aparcamiento o itinerario.