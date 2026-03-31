Colunga: finalizan las obras de mejora en la pista deportiva de Lastres tras la subvención de Cultura
“Esta ayuda se traduce en mejoras reales y abre el camino a nuevas inversiones para modernizar las instalaciones deportivas del concejo”, señala el primer edil
José Ángel Toyos, alcalde de Colunga, logró la concesión de una subvención por importe de 6.165,46 euros por parte de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para sufragar el coste de la mejora de la pista deportiva de Lastres, donde se ha llevado a cabo la renovación del pavimento deportivo, así como en la mejora y ampliación de la red de seguridad y protección.
Concretamente, se ha procedido a restaurar el vallado existente y, además, se ha ampliado en aquellas zonas donde no existía protección, especialmente en la parte posterior de una de las porterías, donde se ha instalado una nueva red. Asimismo, se ejecutó la renovación el cierre perimetral del recinto deportivo con el objetivo de evitar que los balones impacten en los edificios colindantes.
Todas las actuaciones previstas fueron realizadas y finalizadas en su totalidad, cumpliendo los requisitos establecidos en la convocatoria. La justificación de los trabajos ha sido presentada ante la Dirección General de Actividad Física y Deporte dentro de los plazos establecidos. No han sido considerados subvencionables los gastos vinculados a la adquisición de nuevas porterías ni canastas retráctiles. Este equipamiento será solicitado en una segunda fase, junto con otras mejoras previstas en gradas, pintura y barandillas de seguridad.
El alcalde, José Ángel Toyos, destacó que “esta subvención se traduce en mejoras reales y abre el camino a nuevas inversiones para modernizar las instalaciones deportivas del concejo”.
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