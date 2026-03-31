Colunga presenta un abril de cultura, artesanía, teatro y actividad social

Colunga afronta el mes de abril con una agenda cultural y social amplia, repartida entre la Sala Loreto, la Biblioteca de Colunga, el centro municipal “El Piqueru” de Llastres, el parque Hernán Pérez-Cubillas y otros equipamientos del concejo. El cartel municipal reúne citas de artesanía, literatura, teatro, música, divulgación, infancia, salud comunitaria y varios servicios estables que seguirán activos durante todo el mes.

Primeros días

La programación arranca con una actividad previa, la última sesión de “ConciLIÁNDONOS en Semana Santa”, prevista para el miércoles 31, de 9.00 a 14.00 horas, en el Colegio Público de Colunga, dentro del programa Corresponsables coordinado por el Área Municipal de Servicios Sociales y con el plazo de inscripción ya cerrado. Ya en abril, del jueves 2 al domingo 5, el parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga acogerá el XV Mercáu de Artesanía y Alimentación, con horario de 11.00 a 21.00 horas de jueves a sábado y hasta las 15.00 el domingo, bajo la coordinación de la Asociación “Alcuentros”.

El lunes 6 llegará una doble cita al concejo. De 16.00 a 20.00 horas, la Sala Loreto acogerá los Talleres Artesanos, con un taller de textil sobre la faltriquera, impartido por Sandra Bermúdez, y otro de cuero sobre un monedero, a cargo de Cristina Rodríguez, ambos con plazas limitadas e inscripción en mercadoartesanoyecologico.com/esencia-artesana y en colaboración con la Asociación Mercado Artesano y Ecológico. Ese mismo día, a las 17.30 horas, la Biblioteca de Colunga será escenario de la 26.ª edición de “En abril… letras mil”, con un taller de llectura n’asturianu y un encuentro con Xulio Vixil Castañón en torno a su obra “Miel Amargo”, una actividad promovida por el Serviciu de Normalización Llingüística de la Mancomunidad Comarca de la Sidra junto a las bibliotecas municipales y sus clubes de lectura.

El viernes 10 figura además un paseo por Carrandi dentro de las actividades de salud local. A partir del 14 de abril comenzará en la Biblioteca de Llastres el espacio infantil “Puerto Creativo”, dirigido a edades de 7 a 15 años, todos los martes de 16.15 a 17.30 horas, con plazas limitadas, inscripción previa en el 661 564 803 y propuestas de juegos de mesa, manualidades, dibujo, pintura, lectura y labores sencillas.

Mitad de mes

La agenda continuará el jueves 16, a las 17.30 horas, en el centro municipal “El Piqueru” de Llastres, con una lectura dramatizada escénica de “Atlas de la geografía humana”, de Mar Rojo Teatro, basada en la obra de Almudena Grandes e interpretada por Ana Valladares y Mar Porras Lombardo, dentro también de “En abril… letras mil”. Un día después, el viernes 17 a las 19.00 horas, la Sala Loreto acogerá el espectáculo poético-musical-visual “Ser quien a cantar”, con Sofía Castañón, Sara Friera, Jimena Menéndez y Daniela Cohen.

El martes 21, a las 9.45 horas, la Escuela Infantil El Nieru de Colunga acogerá una sesión del 15.º Ciclo de Audiovisuales para Bebés con “Menudo Cine”. El miércoles 22, a las 18.00 horas, la Sala Loreto será escenario de la entrega de premios del 22.º Concurso de Marcapáginas Intergeneracional “Los Planetas”, convocado por la Biblioteca Pública Municipal.

El jueves 23 se concentrarán dos propuestas en Llastres. Por un lado, de 16.00 a 18.00 horas, “El Piqueru” acogerá una nueva sesión de “Te toca a ti”, la red de apoyo a mujeres en salud mental organizada por AFESA con la colaboración de la Agencia de Igualdad MANCOSI, con inscripciones en los teléfonos 627 756 564 y 985 115 142 y próximas fechas ya fijadas también para el 21 de mayo y el 18 de junio. Ese mismo día, a las 18.00 horas, el mismo espacio recibirá la mesa redonda “El eclipse: ¿cómo observarlo?”, organizada por FICYT, la Red de Concejos con Ciencia, la Federación Asturiana de Concejos, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Colunga a través del Centro de Dinamización Tecnológica Local-MANCOSI.

El viernes 24, a las 19.00 horas, la Sala Loreto acogerá la representación de “Hamlet”, de Guayominí Producciones, dirigida por Patricia Rodríguez e interpretada por Arantxa Fernández-Ramos, Hugo Manso y la propia Patricia Rodríguez, dentro de “En abril… letras mil” y con el aval de haber sido premiada en el Festival de Almagro 2025.

Últimos días

La recta final del mes arrancará el lunes 27, a las 12.00 horas, en la Sala Loreto, con la propuesta musical para escolares “Kikirikikí, Canciones pa neñes y neños”, a cargo de Alicia Álvarez, acompañada por David Varela. El miércoles 29, a las 19.00 horas, el mismo espacio acogerá “Norte y Arume”, de Producciones Nun Tris, una propuesta de danza, música, poesía, teatro y cultura sidrera con dirección de Antón Caamaño, dramaturgia de Inma Rodríguez y Antón Caamaño e interpretación de Andi Bilbao, Hugo Ruiz y Javier Olivares.

El jueves 30 habrá dos citas destacadas. De 11.00 a 14.00 horas, el parque Hernán Pérez-Cubillas será sede de la sexta Feria de Asociaciones, impulsada por la Mesa Intersectorial de Salud Local, con diversas actividades y concierto, mientras que a las 12.00 horas la Sala Loreto acogerá “Lüa”, de Acar Teatro del Mundo, en una función concertada con el IES “Lluces”, con texto y dirección de Maxi Rodríguez, interpretación de Angie Cañedo y Roca Suárez y música en directo de Victoria López.

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Durante todo el mes seguirán además los paseos saludables de los viernes, salvo festivos, con salida a las 11.00 horas desde la Oficina de Turismo de Colunga. El programa suma también un Paseo Cultural el sábado 4, con consultas en el 653 844 388.