La Coordinadora Ecoloxista pide soterrar la nueva subestación de Ortiguero y sus líneas de conexión

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies volverá a reclamar que la nueva subestación de Ortiguero, en Cabrales, y las líneas de conexión previstas sean soterradas. El colectivo ha anunciado la presentación de alegaciones coincidiendo con la publicación este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto promovido por Red Eléctrica Española.

Según expone la organización, la nueva subestación de transporte de energía eléctrica GIS en edificio, de 220 kV, supondrá la ocupación de 13.117 m2 de terreno, además de la construcción de 569 metros de nuevas líneas aéreas. A esta instalación se sumará otra subestación anexa que ejecutará la distribuidora en la misma zona de Ortiguero, junto con la correspondiente reordenación de líneas.

La Coordinadora advierte de que el entorno ya soporta la presencia de dos líneas de transporte eléctrico de 220 kV y otra de 400 kV, por lo que considera que el impacto acumulado sobre el paisaje rural será todavía mayor. En su opinión, la intrusión visual de las nuevas infraestructuras resultará especialmente notable desde los núcleos de Escobar, La Salce y Pandiello, en el concejo de Cabrales.

En las alegaciones que prepara, el colectivo ecologista solicitará que las dos nuevas subestaciones sean de tipo blindado y semienterradas, con el objetivo de reducir el impacto visual, electromagnético y acústico que, a su juicio, sufrirán los vecinos de la zona por la presencia de transformadores.

También pedirá que ambas instalaciones se tramiten de forma conjunta, al entender que forman parte de una misma actuación y que deben analizarse dentro de un plan global. Del mismo modo, reclamará que las líneas de interconexión sean subterráneas para disminuir el impacto paisajístico, reducir el riesgo de incendios forestales y evitar daños a las aves por electrocución.

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La Coordinadora Ecoloxista sostiene que Red Eléctrica debe adoptar todas las medidas necesarias para minimizar los efectos de estas nuevas instalaciones sobre el territorio y sobre la población del Oriente asturiano. A su juicio, la magnitud del proyecto obliga a extremar las cautelas en una zona que ya soporta una importante presencia de infraestructuras eléctricas.