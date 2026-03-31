Foro Colunga impulsa la mejora de la pista deportiva de Lastres

El alcalde de Foro Colunga, José Ángel Toyos, ha dado a conocer la concesión de una subvención de 6.165,46 euros por parte de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias para financiar la mejora de la pista deportiva de Lastres.

La ayuda, resuelta con fecha 12 de diciembre de 2025, ha permitido ejecutar distintas actuaciones orientadas a mejorar tanto el estado del pavimento deportivo como la seguridad de la instalación. Entre los trabajos realizados figuran la renovación del firme, la restauración del vallado existente y la ampliación de la red de protección en aquellas zonas en las que no existía.

En concreto, se ha instalado una nueva red en la parte posterior de una de las porterías y se ha renovado el cierre perimetral con el fin de evitar que los balones impacten en los edificios colindantes. Según explicó el regidor, estas actuaciones responden a la necesidad de mejorar las condiciones de uso de un equipamiento muy utilizado por los vecinos.

Desde FORO Colunga subrayan que todas las obras previstas han sido ya ejecutadas y finalizadas en su totalidad, cumpliendo los requisitos fijados en la convocatoria. Asimismo, la justificación de los trabajos fue presentada ante la Dirección General de Actividad Física y Deporte dentro de los plazos establecidos.

El Ayuntamiento señala también que no han sido considerados subvencionables los gastos vinculados a la adquisición de nuevas porterías ni de canastas retráctiles. Ese equipamiento, junto con otras mejoras pendientes en gradas, pintura y barandillas de seguridad, será solicitado en una segunda fase.

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José Ángel Toyos valoró de forma positiva la concesión de esta ayuda y aseguró que “esta subvención se traduce en mejoras reales y abre el camino a nuevas inversiones para modernizar las instalaciones deportivas del concejo”.