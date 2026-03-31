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San Juan de Duz se cita este viernes con el viacrucis “Camino de Luz y Esperanza”

La convocatoria de la unidad pastoral de Colunga arrancará a las 20.00 horas en la iglesia parroquial y se trasladará al interior del templo si llueve

viacrucis Colunga

viacrucis Colunga / U.P. de Colunga

María Terente Nicieza

Colunga

San Juan de Duz vivirá este viernes una nueva cita religiosa con la celebración del viacrucis “Camino de Luz y Esperanza”, organizado en el ámbito de la unidad pastoral de Colunga y programado para las 20.00 horas.

La cita

La convocatoria presentada bajo el lema “Camino de Luz y Esperanza”, tendrá lugar el viernes 3 de abril de 2026 en la iglesia de San Juan de Duz, y dará comienzo a las 20:00 h. La iglesia de la localidad será el punto de celebración de este acto religioso, anunciado como uno de los encuentros previstos en el calendario de Semana Santa.

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La organización también deja prevista una alternativa en caso de lluvia. Si las condiciones meteorológicas no acompañan, el acto se desarrollará en el interior de la iglesia.

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