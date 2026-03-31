San Juan de Duz se cita este viernes con el viacrucis “Camino de Luz y Esperanza”
La convocatoria de la unidad pastoral de Colunga arrancará a las 20.00 horas en la iglesia parroquial y se trasladará al interior del templo si llueve
María Terente Nicieza
San Juan de Duz vivirá este viernes una nueva cita religiosa con la celebración del viacrucis “Camino de Luz y Esperanza”, organizado en el ámbito de la unidad pastoral de Colunga y programado para las 20.00 horas.
La cita
La convocatoria presentada bajo el lema “Camino de Luz y Esperanza”, tendrá lugar el viernes 3 de abril de 2026 en la iglesia de San Juan de Duz, y dará comienzo a las 20:00 h. La iglesia de la localidad será el punto de celebración de este acto religioso, anunciado como uno de los encuentros previstos en el calendario de Semana Santa.
La organización también deja prevista una alternativa en caso de lluvia. Si las condiciones meteorológicas no acompañan, el acto se desarrollará en el interior de la iglesia.
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