Supervivientes de cáncer de mama participarán en la XII edición de la SPS Sella River SUP Race en abril

El salón de actos del concejo de Parres acogió hoy la presentación de la duodécima edición de la SPS Sella River SUP Race, que el próximo 11 de abril, a las 11:00 de la mañana, reunirá a 240 palistas y 220 embarcaciones en el recorrido clásico entre el puente de Arriondas y el puente de San Román, en Llovio. La cita consolida su posición como el gran hermano menor del Descenso Internacional del Sella y llega este año cargada de novedades: estrena carácter internacional, dos nuevas categorías oficiales y la presencia emocionante de un equipo formado por supervivientes de cáncer de mama (BCS).

Una prueba que no deja de crecer

El organizador del evento, Luis García Manso, puso cifras al crecimiento sostenido de la carrera. "El aumento en participación que ha ido ganando esta prueba ha sido constante, y este año contamos con 240 palistas y 220 embarcaciones", señaló. De los participantes inscritos, 25 son asturianos, mientras que el resto procede de prácticamente todas las provincias españolas, lo que, según García Manso, "de cara al turismo y los negocios de la zona es muy bueno".

El paso que marca esta edición es, sin embargo, el de la internacionalización. Con el respaldo de las federaciones española e internacional, la organización ha conseguido que la prueba adquiera por primera vez reconocimiento oficial más allá de las fronteras. "Buscábamos ese reconocimiento internacional para facilitar la comunicación del evento fuera de España", explicó García Manso, que ya tiene la vista puesta en el horizonte: "El objetivo es que vengan de diferentes naciones a competir aquí, fuera de temporada".

Novedades

Entre las novedades reglamentarias de esta edición destacan la incorporación de dos nuevas categorías oficiales: la Élite, para los palistas de mayor nivel, y la Júnior, que permite por primera vez competir a jóvenes de entre 15 y 18 años. Ambas amplían el espectro de participación y refuerzan la vocación federativa de la prueba.

Pero la novedad más comentada es la relacionada con la categoría BCS (Breast Cancer Survivors, supervivientes de cáncer de mama). La organización trabaja para incorporarla de manera oficial en 2027, y este año contará con una embarcación invitada procedente de Cantabria que participará de forma recreativa. "Con esta toma de contacto pretendemos dar a conocer esta categoría y saber, de cara a federarla en futuras ediciones, cómo se desenvuelven y las adaptaciones que pueden necesitar", explicó García Manso, que no ocultó la emoción que le genera su presencia: "Me enorgullece que estén aquí, por amistad y por el ejemplo que van a dar".

Respaldo institucional y federativo

La presentación contó con la asistencia de las principales instituciones ligadas al mundo del piragüismo y del río Sella. El alcalde de Parres, Emilio Longo, agradeció el trabajo colectivo que sostiene el crecimiento anual de la prueba y subrayó "el carácter internacional que ha adquirido este año el hermano menor del Descenso Internacional del Sella, que cada año cuenta con más participantes".

Javier Hernánz, presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, no ocultó el significado personal que tiene para él el evento. "Como parragués, el desarrollo de una prueba de carácter internacional en la localidad es algo importante" asegurando el “apoyo total” de la federación asturiana y española a la organización para el desarrollo de este tipo de eventos. Hernánz aprovechó para reivindicar la integración en la federación del paddle surf: "La diferencia entre una canoa y una tabla de paddle surf es mínima, y la especialidad debería estar dentro de la Federación Española de Piragüismo". Hernánz destacó también "la dilatada experiencia del Ayuntamiento de Parres y del CODIS en el desarrollo de este tipo de eventos, que supone una gran ventaja para sacar adelante esta competición".

Juan Manuel Feliz, presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), puso en contexto el conjunto de pruebas que hacen del Sella un río activo durante todo el año, mencionando el descenso adaptado, el Mini Sella o el descenso invernal como ejemplos de una programación que "hace que el Sella sea protagonista todo el año". Completó la representación federativa Miguel Gallo, presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo, cuya presencia reforzó el compromiso del asociacionismo deportivo regional con la prueba.

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