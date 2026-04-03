Enrique Martínez, el cangués que da clases de esquí (y se codea con famosos) en la estación de Formigal-Panticosa

Enrique Martínez, natural de Cangas de Onís, es profesor de esquí en la Escuela Española de Esquí de Formigal-Panticosa, además de coordinador de seguridad y eventos en el "après-ski", la terraza más importante del sur de Europa, el Marchica Formigal. Fue el lugar elegido por la cadena "Telecinco" para el especial de fin de año, que corrió a cargo de Sandra Barneda y Xuso Jones. Son dos de los famosos con los que se codea durante la temporada de nieve este joven cangués.

Precisamente, este sábado, 4 de abril, el après-ski Marchica, celebrará su gran evento de fin de temporada bajo el concepto I Love Marchica, una cita que pondrá el broche de oro a un invierno histórico en el Pirineo aragonés. Bajo el lema “Viaja al lugar donde eres feliz”, I Love Marchica es una invitación a despedir el invierno regresando a ese espacio que, durante meses, se ha convertido en punto de encuentro para miles de visitantes.

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Presentado por Jordi Cruz, sobre el escenario, reunirá a artistas como Cali & el Dandee, Las Ketchup, Raúl, Xriz, Marian Dacal y Jumper Brothers, combinando estilos y ritmos que han marcado a distintas generaciones.