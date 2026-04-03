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Enrique Martínez, el cangués que da clases de esquí (y se codea con famosos) en la estación de Formigal-Panticosa

El profesor también ejerce como coordinador de seguridad y eventos en la terraza más emblemática del Pirineo Aragonés

Enrique Martínez, el cangués que se codea con famosos en la terraza "Marchica Formigal"

Enrique Martínez, el cangués que se codea con famosos en la terraza "Marchica Formigal"

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Con Amaia Salamanca /

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Enrique Martínez, natural de Cangas de Onís, es profesor de esquí en la Escuela Española de Esquí de Formigal-Panticosa, además de coordinador de seguridad y eventos en el "après-ski", la terraza más importante del sur de Europa, el Marchica Formigal. Fue el lugar elegido por la cadena "Telecinco" para el especial de fin de año, que corrió a cargo de Sandra Barneda y Xuso Jones. Son dos de los famosos con los que se codea durante la temporada de nieve este joven cangués.

Precisamente, este sábado, 4 de abril, el après-ski Marchica, celebrará su gran evento de fin de temporada bajo el concepto I Love Marchica, una cita que pondrá el broche de oro a un invierno histórico en el Pirineo aragonés. Bajo el lema “Viaja al lugar donde eres feliz”, I Love Marchica es una invitación a despedir el invierno regresando a ese espacio que, durante meses, se ha convertido en punto de encuentro para miles de visitantes. 

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Presentado por Jordi Cruz, sobre el escenario, reunirá a artistas como Cali & el Dandee, Las Ketchup, Raúl, Xriz, Marian Dacal y Jumper Brothers, combinando estilos y ritmos que han marcado a distintas generaciones.

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