Fervor y devoción en la procesión de La Soledad, este Viernes Santo, en Cangas de Onís

Cangas de Onís vivió con fervor y devoción esta tarde del Viernes Santo su tradicional procesión de La Soledad, que salió a las 21.00 horas de la Iglesia de Santa María de la Asunción, tras la misa solemne, para recorrer las principales calles de la vieja capìtal del Reino de Asturias y retornar, nuevamente, al citado templo parroquial.

Además de los párrocos de la Unidad Pastoral, también desfilaron varios miembros del equipo de gobierno municipal, con el regidor popular José Manuel González Castro a la cabeza. Tampoco faltaron en esta ocasión las "manolas", vestidas de luto riguroso con peineta y mantilla negra, portando en las manos una vela.

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Numerosos devotos y feligreses cangueses, a los que se sumaron turistas y visitantes que se encuentran estos días por la comarca, siguieron los distintos pasos -destacando el Cristo Yacente, entre otros- por las calles canguesas.