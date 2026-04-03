Fervor y devoción en la procesión de La Soledad, este Viernes Santo, en Cangas de Onís
Los pasos estuvieron acompañados por un grupo de mujeres vestidas de luto riguroso con peineta y mantilla negra, portando en las manos una vela.
Cangas de Onís vivió con fervor y devoción esta tarde del Viernes Santo su tradicional procesión de La Soledad, que salió a las 21.00 horas de la Iglesia de Santa María de la Asunción, tras la misa solemne, para recorrer las principales calles de la vieja capìtal del Reino de Asturias y retornar, nuevamente, al citado templo parroquial.
Además de los párrocos de la Unidad Pastoral, también desfilaron varios miembros del equipo de gobierno municipal, con el regidor popular José Manuel González Castro a la cabeza. Tampoco faltaron en esta ocasión las "manolas", vestidas de luto riguroso con peineta y mantilla negra, portando en las manos una vela.
Numerosos devotos y feligreses cangueses, a los que se sumaron turistas y visitantes que se encuentran estos días por la comarca, siguieron los distintos pasos -destacando el Cristo Yacente, entre otros- por las calles canguesas.
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