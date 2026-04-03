Infiesto revivió el Jueves Santo ante una multitud

Infiesto vivió este jueves una de las jornadas centrales de su Semana Santa con la escenificación de la Última Cena, la oración en el monte de los Olivos y el prendimiento, y Jesús ante el sanedrín, tres pasajes que volvieron a reunir a numeroso público en el centro de la localidad. La primera representación comenzó puntualmente a las 19.30 horas, con el sonido de la banda ante una iglesia parroquial abarrotada de locales y visitantes.

Infiesto se vuelca con el Jueves Santo / M.T.N

En el templo

La escenificación de la Última Cena se desarrolló en el interior del templo, tras la misa de la Cena del Señor cantada por la Coral Polifónica Piloñesa. Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Piloña, Iván Allende, sentado junto a Charo Pérez, que fue coordinando la entrada de los apóstoles hasta la mesa situada en el altar.

Pérez que asume la parte escénica y los guiones del montaje, supervisó atenta el desarrollo de las escenas. La presidenta del Vía Crucis, Míriam Martínez, se encargó de la música. La escena inaugural volvió a marcar el tono solemne de una jornada muy esperada dentro del calendario pasional piloñés.

En las plazas

El tiempo acompañó después en las dos representaciones al aire libre, lo que favoreció una gran afluencia de público en la Plaza Mayor y en la plaza del Ayuntamiento. Allí, vecinos y visitantes siguieron sobrecogidos el prendimiento en la plaza Mayor y después el juicio del Sanedrín, desarrollado bajo la luz de las antorchas en la plaza del ayuntamiento.

La escena del Huerto de los Olivos volvió a sobresalir por la combinación de silencio, música y tensión dramática, mientras que el Sanedrín ganó fuerza visual con el despliegue coral de los participantes. La jornada mantuvo así el pulso escénico de una celebración que en los últimos años no ha dejado de crecer en asistencia y proyección.

Ambiente

Entre el público también hubo espectadores llegados por primera vez desde otros concejos. Rosa Sánchez y Trini García, vecinas de Langreo, explicaron que se animaron a acudir después de escuchar buenos comentarios sobre la cita: “Nos habían hablado muy bien y quisimos venir”. “No solemos ir a procesiones, pero esto teníamos ganas de verlo”.

Ese ambiente confirmó el tirón de una propuesta que trasciende al público estrictamente religioso y atrae también a curiosos y visitantes de fuera de la comarca. La información previa de esta edición ya apuntaba a ese crecimiento sostenido desde 2014 y a la presencia habitual de asistentes llegados incluso desde fuera de Asturias.

Noticias relacionadas

Continuación

Tras las tres escenificaciones, la programación continuó con la procesión del Nazareno, organizada por la Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia de Infiesto. La jornada se cerró después con la Hora Santa en la iglesia parroquial, poniendo fin a una noche de gran seguimiento antes de la gran cita del Viernes Santo con el Vía Crucis Viviente.