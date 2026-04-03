Pasión por el Via Crucis viviente que llena de fervor las calles de Infiesto: "Parece que estás de verdad allí"

Infiesto volvió a volcarse este viernes con el Vía Crucis Viviente, la gran cita del Viernes Santo en la capital piloñesa, que reunió a miles de personas en un recorrido por las calles del centro y confirmó el tirón de una celebración convertida en una de las más multitudinarias del norte de España. El buen tiempo acompañó toda la tarde y permitió que la representación se desarrollara con normalidad, ante una multitud que siguió en silencio los momentos más sobrecogedores del itinerario.

La crucifixión estremeció a un público entregado en Piloña / M.T.N

Sentencia

El Vía Crucis partió de la Plaza Mayor, donde se escenificó la sentencia de Pilatos y Herodes a Jesús. Desde ese arranque, Infiesto pareció trasladarse varios siglos atrás gracias a una recreación cuidada al detalle y sostenida por decenas de participantes, en una cita que volvió a atraer no solo a creyentes, sino también a numerosos curiosos y visitantes.

Entre las autoridades presentes estuvo el alcalde de Piloña, Iván Allende. También al final de la representación tomó la palabra el párroco de Infiesto, David Álvarez, que agradeció la colaboración de todas las personas que hacen posible el montaje y tuvo un emocionado recuerdo para José Antonio Penoyer, recientemente fallecido y muy vinculado al evento, donde cada año se ocupaba de que todo saliera “espectacular”.

Encuentro

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar delante del Ayuntamiento, donde se recreó un poblado judío y la Virgen María se encontró con su hijo mientras este portaba la cruz. La banda interpretó entonces el “Ave María”, en un pasaje que logró silenciar por completo a la multitud y que volvió a figurar entre los más intensos de la tarde.

También destacó la escena de la Verónica, cuando una mujer limpió el rostro de Jesús y su cara quedó impresa en el paño. Ese episodio, seguido con gran recogimiento por el público, reforzó el tono solemne de una representación que cada año gana en detalle escénico y en capacidad de emocionar.

Novedades

La recreación incorporó además este año algunas poesías en distintos momentos del recorrido, una novedad ya avanzada por Charo Pérez Mauricio durante la presentación del programa. El Vía Crucis Viviente de Infiesto, que se celebra desde 2014 y ha superado en otras ediciones los 300 figurantes, volvió así a mostrar la dimensión de un montaje coral que no ha dejado de crecer en público y participación.

Las impresiones de los asistentes reflejaron ese impacto. “Está todo precioso”, resumió Celia Gómez. David García incidió en la capacidad inmersiva de la representación: “Parece que estás de verdad allí”.

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Gólgota

El momento culminante llegó con la escenificación del Gólgota, el pasaje más esperado del recorrido y también el de mayor intensidad dramática. La crucifixión consiguió sobrecoger a los presentes y puso el cierre emocional a una tarde en la que Infiesto reafirmó el poder de convocatoria de una celebración ya asentada como uno de los grandes referentes de la Semana Santa asturiana.