Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Plan para Viernes Santa en Cangas de Onís: jornada gratuita de iniciación al 'pump track' en el área deportiva

La organiza el Patronato Deportivo Municipal, desde 6 años de edad, siendo indispensable llevar la bicicleta y el pertinente casco obligatorio

La pista canguesa en una imagen reciente.

La pista canguesa en una imagen reciente. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

La jornada gratuita de iniciación al 'pump track' en el circuito localizado en el área deportiva de Cangas de Onís, que fue aplazada el martes por cuestiones meteorológicas, se desarrollará hoy, Virnes Santo, a partir de las 11.00 horas. La organiza el Patronato Deportivo Municipal, desde 6 años de edad, siendo indispensable llevar la bicicleta y el pertinente casco obligatorio. Una jornada para aprender, practicar y disfrutar de esa especialidad tan en boga en estos últimos años, con sesiones guiadas y demostraciones.

La pista de 'pump track' canguesa, primera de esa especialidad en la comarca, se inauguró a principios de noviembre de 2022 y se ubica en los aledaños del pabellón polideportivo municipal Juan Antonio Vega Díaz, a escasos metros de distancia del campo de fútbol Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, este feudo del Cánicas Atlético Club. Está destinada a bicicletas, patines y monopatines. Consta de un circuito asfaltado con desniveles y peraltes, en el que se invirtieron 40.000 euros financiados con ayudas al parque nacional de los Picos de Europa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents