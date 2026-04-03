Un pueblo de Asturias elegido como el destino "mágico" para Semana Santa: mezcla historia y naturaleza

Asturias se alza como uno de los destinos turísticos más apetecibles en cualquier época del año, pero desde la revista especializada National Geographic lo recomiedan como ese lugar que combina historia y naturaleza perfecto para una escapada en Semana Santa. En concreto, la publicación elige Cangas de Onís como "el pueblo mágico" al que viajar en estas fechas.

"Cuna de historia y puerta al primer parque nacional de España, esta localidad asturiana mide su pulso en una larga tradición, paisajes únicos y mucho sabor, motivos que la convierten en el Pueblo Mágico del Mes. Una colección de destinos impulsada por Pueblos Mágicos y Airbnb". Son las palabras de la revista para invitar a sus lectores a descubrir Cangas de Onís, además de visitar el santuario mariano de Covadonga y descubrir los bucólicos parajes del parque nacional de los Picos de Europa, haciendo hincapié en el auge del turismo rural en el concejo.

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"Histórica y montañera, tierra de extensos campos y ganado, de los mejores quesos del norte y de una gastronomía incomparable, y antesala del que fue el primer parque nacional de España, los indomables Picos de Europa. En el corazón del oriente asturiano, atravesada por el rumor del río Sella, Cangas de Onís se despliega ante un paisaje de alturas, donde naturaleza, cultura, historia y costumbres se encuentran en unas calles que, antaño, llegaron a ser capital del Reino", destaca a lo largo del artículo.