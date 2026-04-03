La Santina recibe a los visitantes con su manto negro y un tiempo primaveral en Covadonga

Como cada Viernes Santo, una de las cosas que más llaman la atención de turistas y visitantes que se acercan al santuario mariano de Covadonga es el manto negro que luce en esta fecha Nuestra Señora de Covadonga, la Santina, patrona de todos los asturianos y asturianas, en su altar de la Santa Cueva.

Por otra parte, se avecina una jornada de gran afluencia por la comarca, con un tiempo netamente primaveral. Al filo de las 10 de la mañana ya estaba completo el aparcamiento del santuario y decenas de forasteros hacían cola para tomar alguno de los taxis-lanzadera rumbo a los Lagos de Covadonga. La zona constituye uno de los reclamos principales de los muchos turistas que han elegido Asturias para pasar la Semana Santa.