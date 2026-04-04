Arde un local de Arriondas mientras hacía bollos de Pascua
El fuego dañó la cubierta del inmueble y también quemó cartonaje almacenado, la cámara de congelados y los arcones de frío
E. M. Ch.
Madrid
Los Bomberos de Asturias sofocaron este viernes un incendio en un local de la villa de Arriondas (Asturias) que se produjo cuando estaban haciendo roscos de Pascua.
El local se encuentra en la calle Ramón del Valle de Arriondas y hasta allí se desplazaron efectivos de bomberos con base en Cangas de Onís. El juego se dio por controlado cerca de las nueve de la noche.
El fuego dañó la cubierta del inmueble y también quemó cartonaje almacenado, la cámara de congelados y los arcones de frío.
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