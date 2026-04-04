El cierre más vistoso de las carreras de caballos se vive en Ribadesella

La playa de Santa Marina vivió este sábado una mañana de gran ambiente con la exhibición ecuestre “La Magia del Caballo”, celebrada dentro del programa de la XXXIV Edición de las Carreras de Caballos “Playa de Ribadesella”, de la que supuso además el broche final de este año. La cita reunió a numeroso público en una jornada de cielo completamente despejado, con una imagen de gran afluencia a lo largo de todo el paseo marítimo, favorecida también por el aumento de visitantes propio de estas fechas vacacionales.

A pie de playa

A diferencia de lo ocurrido ayer durante el desarrollo de las carreras, cuando el público no podía bajar a la arena, hoy los asistentes sí pudieron disfrutar del espectáculo directamente sobre la playa. Aun así, muchas personas optaron por seguir la exhibición desde la barandilla del paseo de Santa Marina, donde se concentró también una gran cantidad de espectadores atraídos por la amplitud de la vista y por la elevada concurrencia registrada en el arenal.

Tirón turístico

La masiva presencia de público volvió a evidenciar el poder de convocatoria de esta programación hípica en Ribadesella, en un fin de semana en el que la villa multiplica su ambiente por la llegada de turistas. En ese contexto, la exhibición ecuestre se consolidó como un atractivo añadido para estos días, con un perfil distinto al de los actos más tradicionales de la Semana Santa y capaz de ampliar la oferta de ocio para vecinos y visitantes.

La exhibición

El espectáculo, con una duración aproximada de una hora, corrió a cargo de la escuela leonesa La Magia del Caballo. La propuesta incluía números de doma en libertad, doma vaquera, alta escuela, aires altos, acrobacias a caballo y doma de fantasía, con la participación de 12 impresionantes caballos. El resultado fue una exhibición muy vistosa, de marcado carácter escénico, que atrajo a familias, vecinos y visitantes en uno de los enclaves más concurridos del litoral riosellano

La Magia del Caballo llega a Ribadesella avalada por una trayectoria competitiva destacada y por su resultado en el SICAB 2025, donde logró el subcampeonato del mundo en Exhibiciones. Vinculada a León y a los jinetes Manuel M. Arias y Marta Fernández Hernando, la formación ha ganado proyección en los últimos meses por la vistosa puesta en escena de sus montajes.

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Cierre del programa

La exhibición de este sábado sirvió así para poner el cierre a una edición de las carreras de caballos "Playa de Ribadesella" que ha vuelto a convertir la playa de Santa Marina en uno de los principales focos de atención del calendario festivo local. Con la arena abierta al público, el paseo lleno de gente y un tiempo plenamente primaveral, Ribadesella despidió su gran cita hípica con una imagen de éxito y de fuerte tirón popular.