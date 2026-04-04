La devoción volvió a unir a Ribadesella en el Via Crucis
En la procesión desfilaron las imágenes de El Nazareno, la Dolorosa, el Cristo Crucificado y el Yacente
María Terente Nicieza
Ribadesella volvió a vivir este viernes su celebración con la solemnidad de siempre, en una cita que trasciende lo religioso para asentarse como una expresión colectiva de memoria, tradición e identidad local. La jornada estuvo marcada por el recogimiento y por la continuidad de una costumbre profundamente arraigada en la villa.
La celebración comenzó en el interior de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, donde tuvo lugar la misa del Viernes Santo antes de la salida de la procesión.
Recorrido procesional
Después, la comitiva inició el Vía Crucis por las calles de Ribadesella, en un ambiente de respeto y silencio. A lo largo del recorrido desfilaron las imágenes de El Nazareno, La Dolorosa, el Cristo Crucificado y el Cristo Yacente, portadas por los cofrades.
La procesión volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las citas más sentidas del calendario local, con una participación que refuerza el carácter intergeneracional de esta tradición.
Acompañamiento musical
La Banda de Música de Noreña acompañó el cortejo con las marchas procesionales, aportando una dimensión sonora que acentuó la solemnidad del acto. Su presencia contribuyó a subrayar el tono de recogimiento que define esta celebración.
El avance de la procesión por la villa quedó así envuelto en una atmósfera de emoción contenida, donde cada paso del recorrido remite a una forma compartida de vivir la Semana Santa.
Identidad compartida
Más allá del rito litúrgico, el Viernes Santo en Ribadesella mantiene un fuerte valor simbólico como manifestación de pertenencia y memoria colectiva. La fidelidad al ceremonial, la implicación de los cofrades y la respuesta del público confirman el arraigo de una celebración que forma parte del paisaje humano y emocional de la villa.
Año tras año, esta cita vuelve a convertir las calles riosellanas en escenario de una tradición que sigue viva, no solo como expresión de fe, sino también como seña de identidad de todo un concejo.
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
- Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
- El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
- Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado