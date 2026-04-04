Herido en una pierna un hombre que estaba trabajando con maquinaria agrícola en Piloña
El varón fue evacuado en helicóptero al HUCA
Un varón ha resultado herido con maquinaria agrícola en la localidad de Antrialgo, en Piloña. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado, que ha sido evacuado por la UVI Móvil de Arriondas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), presenta un pronóstico reservado a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12:33 horas. En la llamada se indicó que había una persona con una pierna atrapada por un motocultor. De inmediato se movilizó a cuatro efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Piloña, y al Grupo de Rescate a bordo de uno de los helicópteros multifunción del organismo.
Una vez en la zona, bomberos y equipo de rescate, trabajaron con el equipo médico activado por el SAMU para liberar y estabilizar al herido, para proceder a su posterior evacuación al HUCA.
La sala del 112 informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU.
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