Arriondas despide su Mercado Medieval tras cuatro días de actividad con artesanía, gastronomía y ocio familiar

Arriondas despidió este domingo el Mercado Medieval tras cuatro jornadas de actividad en el parque de La Llera, donde desde el jueves 2 se concentraron puestos de artesanía, alimentación y animación para todos los públicos. La cita, volvió a coincidir con la Semana Santa y se convirtió en uno de los focos de movimiento del fin de semana en la capital parraguesa.

Ambiente

El recinto mantuvo ambiente durante buena parte del puente, con vecinos y visitantes recorriendo los puestos y deteniéndose en la zona central del mercado. La propuesta combinó comercio, gastronomía y ocio familiar, una fórmula que ya ha definido esta edición del Mercado Medieval en Arriondas.

Entre las vendedoras que acudieron por primera vez estuvo María Jesús Valladares, llegada con un puesto de alimentación de quesos y embutidos de León. “Ha ido muy bien, hemos tenido mucha gente”, aseguró durante la jornada de cierre.

Oferta

El mercado reunió puestos de artesanía de cuero, textil, remedios naturales, velas artesanas, joyería y juguetes hechos a mano. En la parte central se instaló además un tiovivo de madera accionado de forma manual, uno de los elementos que más llamaron la atención de las familias con niños.

La oferta gastronómica ocupó también un lugar destacado, con puestos de quesos, embutidos y pan, junto a otras propuestas dulces como crepes, rosquillas, tartas de queso y trdelnik, un producto tradicional de la cocina eslovaca y checa elaborado a partir de una masa cilíndrica asada y aromatizada con canela y azúcar. El conjunto reforzó el carácter popular de una cita que se desarrolló durante la Semana Santa en pleno centro de Arriondas.

Ventas

Desde Ávila llegó Mar Taboada, también debutante en este mercado, con jabones naturales y otros productos cosméticos. La artesana explicó que el sábado “hizo tanto sol, que la gente se fue a la playa y bajó un poco, pero el jueves y viernes vino mucha gente”.

Sus palabras coincidieron con la impresión general de varios vendedores, que apreciaron una mayor afluencia en las primeras jornadas y un flujo constante de público en el recinto. La presencia de visitantes de fuera y de vecinos del concejo sostuvo el movimiento comercial en los distintos puestos a lo largo del puente.

Valoración vecinal

Entre quienes se acercaron al mercado estuvieron Juan Fernández y Ainara Corte, vecinos de Arriondas que acababan de hacer una compra en uno de los puestos. Ambos valoraron el ambiente generado por la cita y destacaron su utilidad para dinamizar la localidad.

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“Estas iniciativas hacen que el pueblo tenga ambiente”, señalaron, antes de añadir que “está muy bien para la gente mayor que vive aquí”. La percepción vecinal enlazó así con el objetivo que suelen perseguir este tipo de encuentros, al combinar atractivo para el visitante con actividad para el comercio y la hostelería local.