Berbes, en Ribadesella, honra su pasado migrante

La Asociación Vecinal y Cultural Mina de Berbes convirtió este sábado el antiguo lavaderu de La Oliva en un espacio para la memoria con la inauguración de la exposición fotográfica “Berbes y la emigración: memoria d’un pueblu”, abierta desde las 12.00 horas con visita guiada. La propuesta reúne seis lonas de gran formato y diversos objetos de época para rescatar la huella de la emigración y dar nuevo uso a uno de los elementos patrimoniales más reconocibles del pueblo.

La muestra convierte un espacio cotidiano durante generaciones en un lugar para recordar a los vecinos que tuvieron que marcharse y pone el foco en una parte esencial de la memoria colectiva del pueblo.

La apertura

El antiguo lavadero del barrio de La Oliva, lugar de encuentro vecinal durante años, ha pasado a funcionar como un pequeño espacio museístico dedicado a la emigración. La intervención revaloriza un elemento del patrimonio etnográfico local y le da un nuevo uso cultural en un núcleo que “carece de un local específico para este tipo de iniciativas”, según explican desde la asociación de vecinos.

La muestra

El recorrido se articula a través de seis grandes lonas con fotografías, concebidas para mantener viva la memoria de Berbes y de quienes dejaron atrás el pueblo. Junto a las imágenes, la exposición incorpora baúles, maletas, prendas de vestir y otros objetos de época vinculados con la emigración a América.

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El objetivo

Los promotores plantean la exposición como “una forma de recuperar y preservar la memoria colectiva”, al tiempo que enlazan pasado y presente desde un enclave muy reconocible para los vecinos. La asociación subraya además el valor simbólico del proyecto en un año en el que Berbes figura como candidato a Pueblo Ejemplar de Asturias 2026.