Mucha gente, aunque pocas ventas en el mercado dominical de Cangas de Onís

La tradicional plaza de los domingos en la ciudad de Cangas de Onís registró una notable afluencia de turistas y visitantes en estos coletazos de la Semana Santa, una de las más animadas que se recuerdan por estos lares del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa.

Eso sí, los vendedores no se mostraban muy satisfechos de cómo transcurría la jornada, ya que esperaban mayor consumo. Y es que nunca llueve a gusto de todos.

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Menos gente en Covadonga

Por otro lado, los Lagos de Covadonga registraron una jornada tranquila, lejos del bullicio y las largas colas de estos días festivos. A mediodía, el área de servicio de Buferrera, en la vertiente Cangues del parque nacional de los Picos de Europa, apenas registraba vehículos. Cabe precisar que este aparcamiento es el punto de llegada del operativo del plan de transporte a Los Lagos de Covadonga.