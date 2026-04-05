Colunga celebra el éxito de "MercAliarte" y "Pulpo y Barraca" en su concurrida Semana Santa

Colunga vivió este fin de semana una de las convocatorias más concurridas de su programación de Semana Santa con la XV edición de MercAliarte y con “Pulpo y Barraca”, dos propuestas que concentraron a numeroso público en el parque Hernán Pérez-Cubillas. El mercáu de artesanía y alimentación se celebró del 2 al 5 de abril con veinte puestos de venta y una amplia presencia de productos asturianos, mientras la cita del pulpo volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atracción del recinto.

Gran respuesta

Mercaliarte, organizado por la Asociación de Artesanos con el apoyo del Ayuntamiento de Colunga volvió a transformar el parque en uno de los espacios con más ambiente del concejo durante este fin de semana. La feria reunió catorce puestos de artesanía y seis de alimentación, con más del 80% de los productos hechos en Asturias, en una oferta que incluyó macramé, cuero, artesanía textil, juguetes de madera, quesos, fabes, embutidos, miel, mermeladas, licores, panadería y dulces.

Dentro de esa programación se desarrolló “Pulpo y Barraca”, el evento organizado por la comisión de fiestas “Colunga deja huella”, que celebró este año su segunda edición y reforzó el ambiente festivo del mercado. La propuesta acabó desbordando las previsiones iniciales y confirmó su gancho dentro de la programación local.

Sin apenas tregua

Rebeca Valdés, integrante de la comisión, resumió así el balance de la cita: “Estamos muy contentos”. La afluencia se dejó notar desde primera hora y se mantuvo de forma continuada durante buena parte del día. “La gente empieza a llegar a las 12 de la mañana sin parar”, explicó Valdés, que situó la única tregua entre las 17.00 y las 19.00 horas, antes de que el público volviera a bajar al parque para seguir disfrutando del ambiente. “Este año gracias al buen tiempo que acompañó el fin de semana ha sido exagerado la cantidad de gente”, relata.

El éxito de la convocatoria también se refleja en el volumen de trabajo en la zona de cocina. Archi López, el pulpeiro encargado del servicio, asegura que “Este año se trabajó el doble que el año pasado” y añade que “habrán salido unos 200 kilos de pulpo”.

Esas cifras reforzaron la impresión de una edición especialmente fuerte para una actividad que, pese a estar aún en sus comienzos, ya mostró capacidad para atraer tanto a público local como a visitantes. La combinación de mercado, comida y ambiente festivo convirtió el parque en un punto de paso constante durante todo este fin de semana.

La comisión

La doble organización de Mercaliarte junto a “Pulpo y Barraca” permitió sumar a la oferta comercial una propuesta festiva y gastronómica con entidad propia.

Valdés explica que la comisión nació hace un año “con muchas ganas” y con la intención de dinamizar la vida local, porque Colunga “estaba un poco de capa caída”. El colectivo se estrenó con el carnaval del año pasado y, desde entonces, ha ido ganando experiencia con nuevas actividades. “Aprovechamos a hacer las cosas cuando hay gente en el pueblo”. Valdés asegura que notan el apoyo de la gente del pueblo y están “motivados” para seguir trabajando.

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Cierre

El balance final deja la imagen de un parque lleno, mesas ocupadas y un flujo continuo de vecinos y turistas en una de las citas con más respuesta del calendario local de Semana Santa. En apenas su segunda edición, “Pulpo y Barraca” confirma su tirón como complemento de MercAliarte y como reclamo capaz de dinamizar Colunga en un fin de semana en el que la presencia del público local y del turismo se dejó notar con claridad.