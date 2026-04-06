Arranca la mejora del firme en la carretera nacional N-625 a su paso por Cangas de Onís

Las obras de rehabilitación del firme de la N-625 comenzarán este martes, 7 de abril, en el tramo comprendido entre los kilómetros 148 y 154,4, dentro del concejo de Cangas de Onís. La actuación, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuenta con un presupuesto de 1,43 millones de euros, IVA incluido, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los trabajos permitirán renovar 6,4 kilómetros de carretera mediante técnicas sostenibles, con la reposición de las capas más deterioradas y la extensión de un nuevo asfalto más eficiente. La intervención forma parte del programa EFAPAVES, orientado a reutilizar material recuperado, rebajar la temperatura de fabricación y reducir el transporte de áridos, con el objetivo de avanzar en descarbonización y economía circular.

La obra se prolongará aproximadamente durante tres semanas. Durante ese tiempo se ocupará uno de los carriles, por lo que la circulación se organizará con paso alternativo regulado mediante semáforos por el carril que permanezca abierto. El horario previsto será de lunes a jueves, entre las 8.00 y las 20.00 horas, y los viernes o vísperas de festivo, entre las 8.00 y las 13.00 horas.

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Una vez concluida esta fase en la N-625, el Ministerio prevé continuar con otra actuación de rehabilitación del firme en la N-634, entre los kilómetros 507,3 y 517,2. Esta actuación en Asturias se integra en la primera fase de un plan estatal para renovar 114 kilómetros de carreteras en varias comunidades con materiales reutilizados y sostenibles.