Ribadesella mantendrá este verano el aparcamiento del Puente del Pilar
La elevada ocupación registrada en los días festivos anima al Consistorio a repetir la medida en temporada alta
María Terente Nicieza
El Ayuntamiento de Ribadesella mantendrá durante la temporada de verano el aparcamiento disuasorio habilitado en la calle Puente del Pilar, en la zona de la playa, después de la buena acogida registrada durante la Semana Santa.
El recinto, abierto el pasado martes, alcanzó una ocupación muy elevada durante los días festivos, lo que ha llevado al Consistorio a apostar de nuevo por este espacio como refuerzo para mejorar el estacionamiento en uno de los puntos con mayor afluencia del concejo. El acceso al parking está reservado exclusivamente a turismos y dispone de capacidad para alrededor de 200 vehículos.
El alcalde de Ribadesella, Paulo García, destacó la utilidad de esta nueva zona de aparcamiento de cara a los próximos meses. “Se trata de una nueva zona de aparcamiento que contribuirá a facilitar el estacionamiento en la zona de la playa también durante el verano. Estas plazas, unidas a las cien que existen en el parking de Santa Marina, al lado del puesto de salvamento, mejorarán las posibilidades de estacionamiento en la zona”, señaló.
Los terrenos en los que se ubica este aparcamiento son de titularidad de Costas y privada. Ambas partes autorizaron al Ayuntamiento la puesta en marcha de este espacio para la temporada alta, lo que permite sumar unas 200 plazas más en el entorno de la playa de Ribadesella.
Antes de su apertura, el Ayuntamiento llevó a cabo varias actuaciones de adecuación del terreno, entre ellas la delimitación del perímetro, la instalación de un gálibo, el rebaje de la acera para facilitar el acceso y el acondicionamiento de la superficie para hacerla más regular.
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