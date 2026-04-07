Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

La Asociación El Patiu (Llanes) pone en marcha “El Nial”, un programa de conciliación familiar y participación comunitaria

La iniciativa, con sede principal en el Colegio Público de San Roque del Acebal, ofrece un espacio estable de cuidado profesional para menores de 4 a 16 años e incorpora actividades educativas, ambientales, culturales e intergeneracionales

EL NIAL

EL NIAL / Cedida a LNE

María Terente Nicieza

Llanes

La Asociación El Patiu ha puesto en marcha “El Nial”, un nuevo programa de conciliación familiar y participación comunitaria dirigido a las familias del Valle de Mijares. La iniciativa comenzó su actividad el lunes 6 de abril y tendrá como sede principal el Colegio Público de San Roque del Acebal.

El programa nace con el objetivo de facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral, al tiempo que ofrece a la infancia y la adolescencia un espacio seguro de cuidado profesional. A ello se suma una propuesta de carácter educativo y comunitario, vinculada al territorio y orientada al desarrollo personal y colectivo de los y las participantes.

“El Nial” está dirigido a menores de entre 4 y 16 años y plantea un modelo de intervención basado en la participación comunitaria, la convivencia intergeneracional y el arraigo al entorno. A través de este programa se desarrollarán actividades centradas en la recuperación de tradiciones locales, la educación ambiental, el conocimiento del patrimonio cultural, el trabajo intergeneracional y la dinamización social comunitaria.

Con esta propuesta, la Asociación El Patiu busca promover el respeto por el entorno natural y cultural, así como reforzar la implicación colectiva en su cuidado y conservación. El proyecto pretende, además, consolidarse como un espacio de encuentro para las familias del Valle de Mijares, fomentando la corresponsabilidad en los cuidados y el fortalecimiento del tejido social en el medio rural.

El nombre del programa remite al término tradicional asturiano "nial", que significa nido, entendido como lugar de protección, aprendizaje y crecimiento. Esta idea resume el espíritu de la iniciativa, concebida como un espacio compartido en el que niños, niñas y adolescentes crecen acompañados por su comunidad y en contacto con el entorno y las tradiciones del territorio.

Noticias relacionadas

Con la puesta en marcha de “El Nial”, la Asociación El Patiu reafirma su compromiso con la infancia, el desarrollo comunitario y la defensa de la vida en el medio rural, mediante proyectos que sitúan en el centro a las personas, la comunidad y el territorio.

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  2. Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
  3. Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
  5. Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
  6. Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
  7. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio

Javi Mecerreyes, “el hombre ascenso” que anima al Avilés: “Lo bueno de la victoria ante el Ourense es cómo van a reciclar la cabeza”

Javi Mecerreyes, “el hombre ascenso” que anima al Avilés: “Lo bueno de la victoria ante el Ourense es cómo van a reciclar la cabeza”

Del reparto en carro a las Migoya lovers: la historia de la emblemática farmacia de la calle Jovellanos de Oviedo

Del reparto en carro a las Migoya lovers: la historia de la emblemática farmacia de la calle Jovellanos de Oviedo

Éxito de la ciclista sierense Alicia González: tercera en la Ronde de Mouscron

Éxito de la ciclista sierense Alicia González: tercera en la Ronde de Mouscron

Reconocimiento en Gijón a las Guisanderas por el uso de Alimentos del Paraíso

Reconocimiento en Gijón a las Guisanderas por el uso de Alimentos del Paraíso

La nueva carpa deportiva de El Llano empezará a funcionar la próxima semana

La nueva carpa deportiva de El Llano empezará a funcionar la próxima semana

Proponen romper con el calendario escolar tradicional en Asturias, terminando un poco más tarde e intercalando grandes descansos cada siete semanas

Proponen romper con el calendario escolar tradicional en Asturias, terminando un poco más tarde e intercalando grandes descansos cada siete semanas

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros

Tracking Pixel Contents