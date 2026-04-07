La Asociación El Patiu (Llanes) pone en marcha “El Nial”, un programa de conciliación familiar y participación comunitaria

La Asociación El Patiu ha puesto en marcha “El Nial”, un nuevo programa de conciliación familiar y participación comunitaria dirigido a las familias del Valle de Mijares. La iniciativa comenzó su actividad el lunes 6 de abril y tendrá como sede principal el Colegio Público de San Roque del Acebal.

El programa nace con el objetivo de facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral, al tiempo que ofrece a la infancia y la adolescencia un espacio seguro de cuidado profesional. A ello se suma una propuesta de carácter educativo y comunitario, vinculada al territorio y orientada al desarrollo personal y colectivo de los y las participantes.

“El Nial” está dirigido a menores de entre 4 y 16 años y plantea un modelo de intervención basado en la participación comunitaria, la convivencia intergeneracional y el arraigo al entorno. A través de este programa se desarrollarán actividades centradas en la recuperación de tradiciones locales, la educación ambiental, el conocimiento del patrimonio cultural, el trabajo intergeneracional y la dinamización social comunitaria.

Con esta propuesta, la Asociación El Patiu busca promover el respeto por el entorno natural y cultural, así como reforzar la implicación colectiva en su cuidado y conservación. El proyecto pretende, además, consolidarse como un espacio de encuentro para las familias del Valle de Mijares, fomentando la corresponsabilidad en los cuidados y el fortalecimiento del tejido social en el medio rural.

El nombre del programa remite al término tradicional asturiano "nial", que significa nido, entendido como lugar de protección, aprendizaje y crecimiento. Esta idea resume el espíritu de la iniciativa, concebida como un espacio compartido en el que niños, niñas y adolescentes crecen acompañados por su comunidad y en contacto con el entorno y las tradiciones del territorio.

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Con la puesta en marcha de “El Nial”, la Asociación El Patiu reafirma su compromiso con la infancia, el desarrollo comunitario y la defensa de la vida en el medio rural, mediante proyectos que sitúan en el centro a las personas, la comunidad y el territorio.