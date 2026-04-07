La Benéfica de Piloña convierte Infiesto en punto de encuentro para repensar la cultura desde el medio rural
Del 10 al 12 de abril se celebra la segunda edición de las Jornadas Per Caleyes y Senderos, con entrada libre y gratuita
María Terente Nicieza
La Benéfica de Piloña celebrará del viernes 10 al domingo 12 de abril la segunda edición de las Jornadas Per Caleyes y Senderos, una cita abierta al encuentro, la reflexión y el aprendizaje colectivo en torno a las formas de hacer cultura desde el medio rural. La actividad se desarrollará en la sede de La Benéfica, en L’Infiestu (Piloña), y comenzará el viernes a las 16:00 horas para concluir el domingo a las 14:00.
Durante tres días, el espacio reunirá a artistas, artesanas y artesanos, profesionales de la cultura, agentes dinamizadores y público interesado en los procesos culturales, sin importar su trayectoria o nivel de experiencia. La participación es libre, gratuita y abierta a todos los públicos.
La programación de esta segunda edición se plantea como un recorrido compartido. El viernes estará dedicado a orientarse y reconocer el punto de partida; el sábado, a explorar los márgenes, las dudas y las posibilidades del trabajo cultural; y el domingo, a despejar caminos y habitarlos también desde la celebración. Una metáfora del tránsito que atraviesa todo el encuentro y que invita a pensar la cultura en los pueblos desde la experiencia cotidiana: los caminos cortados, las rotondas infinitas, los cruces inesperados, los paseos junto al río o esos puentes olvidados que merece la pena recuperar.
Con esta propuesta, La Benéfica refuerza su apuesta por generar espacios de intercambio y pensamiento crítico en el territorio, poniendo en valor el medio rural como lugar de creación, experimentación y vida cultural activa.
Aunque la asistencia es libre y no existen plazas limitadas, la organización solicita inscripción previa a través del formulario disponible en la web de La Benéfica, con el fin de prever la asistencia y atender mejor las necesidades del público.
Las jornadas forman parte del proyecto Jornadas Per Caleyes y Senderos, Segunda Edición, financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte en el marco de las Ayudas para la Acción y Promoción Cultural 2025.
Más información y programación completa: https://labenefica.org/per-caleyes-y-senderos-ii/
Contacto de prensa: Antía Seijas
Correo electrónico: programacion@labenefica.org
Teléfono: 667 29 37 30
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