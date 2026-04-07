Cangas de Onís acoge la presentación del libro de Luis Alberto Salcines sobre Manuel Arce

El espacio cultural A la sombra de un sifón, ubicado en La Sifonería de Cangas de Onís, acogerá este miércoles 8 de abril, a las 20.00 horas, la presentación del libro “Manuel Arce, de la palabra poética a la narrativa”, escrito por Luis Alberto Salcines.

El acto permitirá acercarse a una obra dedicada a Manuel Arce, autor de referencia vinculado a la vida cultural y literaria del norte de España, a través de un volumen que propone una mirada amplia a su trayectoria creadora. La publicación aborda su recorrido entre la poesía y la narrativa e incorpora materiales que contribuyen a contextualizar su legado literario.

Luis Alberto Salcines / LNE

La cita se enmarca en la programación cultural de este espacio de Cangas de Onís, que en los últimos años viene acogiendo actividades abiertas al público en un formato cercano y participativo. La presentación se plantea como una oportunidad para el encuentro entre lectores, público interesado en la literatura y personas vinculadas al ámbito cultural.

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La entrada será libre hasta completar aforo. La convocatoria invita a asistir a una velada centrada en la palabra, la memoria literaria y la reivindicación de una figura como Manuel Arce, cuya obra sigue despertando interés en distintos foros culturales.