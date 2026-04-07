Cangas de Onís acogerá la primera etapa de la Asturias Challenge el próximo 12 de abril, con salida y llegada en la plaza Camila Beceña
Una prueba, con salida a las nueve de la mañana, cuenta con tres subidas de montaña: La Llama/El Picu, Collada Moandi y Casielles
Hace escasas fechas tuvo lugar la presentación oficial de primera etapa de la Asturias Challenge, que se celebrará el próximo 12 de abril en Cangas de Onís. Una prueba con tres subidas de montaña, La Llama/El Picu, Collada Moandi y Casielles, tendrá la salida a las 9.00 horas en la céntrica plaza Camila Beceña, al lado de la Casa Consistorial, y la entrega de trofeos y sorteo de regalos se celebrará a las 16.00 horas en la susodicha plaza canguesa.
Al acto de presentación, desarrollado en el salón de Plenos de la Casa Consistorial canguesa, asistieron José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís; Agustín García Alonso, concejal del área de deportes de Cangas de Onís; José María Prieto Moro, director del Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís; y Jesús Fernández, este director Asturias Challenge.
El plazo de inscripciones se cierra hoy, martes 7, a las 23.59 horas en la web asturiaschallenge.es
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