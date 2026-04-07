Colunga se vuelca con el hacer artesano

La Sala Loreto de Colunga acogió este lunes una doble cita con la artesanía dentro de la programación cultural municipal, con dos talleres que acercaron al público técnicas tradicionales desde una perspectiva contemporánea. La iniciativa se enmarcó en el proyecto “Esencia artesana”, impulsado por la Asociación del Mercado Artesano y Ecológico con motivo de los Días Europeos de la Artesanía.

Durante cuatro horas, los asistentes pudieron iniciarse en la marroquinería de la mano de José Manuel Canto Fernández y en la costura creativa con Sandra Bermúdez Martínez, en sesiones limitadas a diez plazas que permitieron un aprendizaje cercano y práctico.

Oficios que se experimentan

En el taller de cuero, los participantes elaboraron un monedero desde cero, recorriendo todo el proceso artesanal: corte, teñido, encolado, marcado y costura con doble aguja. “Quedan asombrados del trabajo que lleva hacerlo y lo barato que se vende”, explicó Canto, quien defendió la importancia de acercar estos oficios al público para que valoren más los trabajos artesanos. Canto destacó además el valor práctico de la pieza elegida: “Me gusta que se lleven algo útil que puedan usar”.

El artesano, que estos días impartirá cinco talleres en distintos concejos asturianos, también subraya las dificultades del sector aunque mantiene la esperanza: “Emprender en artesanía es difícil pero me gustaría asesorar a alguien que quisiera emprender”.

Tradición reinterpretada

Por su parte, el taller textil propuso una reinterpretación de la faltriquera tradicional asturiana, transformada en una riñonera actual mediante técnicas de corte, ensamblaje y costura. La actividad incorporó además un enfoque sostenible basado en el reaprovechamiento de materiales.

“Esto se celebra en toda Europa para sacar a la calle la artesanía y que la gente lo valore, lo hagan con sus propias manos”, señala Bermúdez, quien incidió en la necesidad de “revalorizar un poco los oficios”.

La artesana explicó que su proyecto gira en torno al “superreciclaje textil”, es decir, “dar vida a algo que se va a descartar y se convierte en otro objeto, sin pasar por la industria”. En ese sentido, destacó que los talleres combinan aprendizaje técnico y concienciación: “Aprendes a coser, reciclas telas y conciencias en reutilizar y no tirar tanto”.

La respuesta del público, asegura, es muy positiva: “La recepción es increíble. Incluso señoras que saben coser se van contentas”. Además, subraya el componente social de la actividad: “Esto no es una fábrica, sino que también vamos a socializar y aprender de los demás”.

Un proyecto de alcance regional

Los talleres de Colunga formaron parte de “Esencia artesana”, un ambicioso programa que, entre el 27 de marzo y el 12 de abril, ofrece 1.500 plazas gratuitas en 32 concejos asturianos. Según explica Javier Ruiz Cuevas, presidente de la asociación organizadora, se trata de “el principal evento que se hace en España y un referente a nivel europeo”.

“El proyecto es gigante”, afirma, al detallar que implica decenas de talleres y profesionales, con una organización que comienza meses antes. “Asturias está por delante de Valencia, Cataluña, Madrid o Galicia”, añadió, destacando el peso de la comunidad en el balance nacional de esta iniciativa.

Ruiz Cuevas incidió en el carácter inclusivo del programa, que incorpora a artesanos más allá de la propia asociación: “Lo que queremos es enriquecerlo y que haya más oficios”. Además, avanzó el crecimiento progresivo del proyecto: “Cada año añadimos cinco concejos más. Nuestra ilusión es, dentro de cinco o seis años, conseguir celebrarlo en todos los concejos de Asturias”.

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Artesanía para el presente

Más allá del aprendizaje puntual, la jornada en Colunga evidenció el interés creciente por recuperar y actualizar los oficios tradicionales, conectándolos con valores actuales como la sostenibilidad, la creatividad y el consumo responsable. Una apuesta que, como demostraron los asistentes, no solo mira al pasado, sino que encuentra nuevas formas de proyectarse en el presente.