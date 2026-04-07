El ex olímpico Pablo Herrera Allepuz ofreció una lección magistral de vóley-playa a niñas del Club Voleibol Cangas de Onís

El castellonense Pablo Herrera Allepuz, uno de los grandes deportistas españoles de todos los tiempos de la disciplina de vóley-playa, impartió una clase magistral en la tarde del Sábado Santo a un nutrido grupo de niñas del Club Voleibol Cangas de Onís. La entidad, que lidera el técnico Dani Vega Fernández, organizó la cita en la espectacular "pista" de arena que tienen en las inmediaciones del pabellón polideportivo municipal Juan Antonio Vega Díaz, en la vieja capital del Reino de Asturias.

Herrera, retirado de la alta competición desde hace poco más de año y medio (2024), cuenta con un palmarés impresionante, pues, compitió en seis Olimpiadas, consiguiendo la presea de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas-2004 (haciendo dupla con el catalán Javier Bosma), y el noveno puesto en los de Pekín-2008, Londres-2012, Río de Janeiro-2016, Tokio-2020 y París-2024. Además, conquistó cuatro medallas en distintos Europeos de vóley-playa, entre 2005 y 2018, además de atesorar varios títulos de campeón de España de la citada disciplina deportiva.

Noticias relacionadas

Un momento de la clase. / J. M. Carbajal

El ex olímpico elogió, como no podía ser de otra manera, la instalación del CV Cangas de Onís, "mira que visitó sitios y nos dijo que no había visto una cancha como esta con esta arena, estos postes… que era de lo mejor de España, en pequeño, pero impresionante", destacó el técnico local Dani Vega de esa lección magistral que ofreció Herrera en la ciudad canguesa. Además, fue obsequiado con una sudadera del club cangués. Al acto también asistió el edil de Deportes, Agustín García.