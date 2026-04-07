Habla el hombre al que disparó un vecino de Ribadesella desde la ventana: “Yo me di por muerto”

Yisandri Lantigua Flete, el hombre que resultó herido leve en una pierna durante el altercado con disparos ocurrido en la madrugada de este lunes en Ribadesella, asegura que llegó a pensar que no saldría vivo. “Yo me di por muerto, pensé: nos mató”, relata este dominicano, afincado en la villa desde hace casi una década y residente en España desde 2007, que trabaja como camarero en la sidrería La Guía.

Tras salir del trabajo

Lantigua explica que, después de terminar su jornada laboral, se acercó a un bar de la localidad para tomar una cerveza. “Cuando acabé la cerveza, salí a fumar con dos compañeros que llegaron”, señala.

Según su relato, los tres estaban charlando en el exterior del local cuando un vecino se asomó a la ventana para recriminarles el ruido. “Salió el hombre por la ventana a decirnos que no dejábamos dormir y que nos calláramos y se volvió a meter dentro de la casa”, cuenta.

Amenazas desde la ventana

Poco después, añade, el mismo hombre volvió a asomarse, esta vez con una pistola en la mano. “Volvió a salir una segunda vez con el arma en la mano exclamando “¡A que bajo con esta!” mientras manipulaba el arma y se volvió a meter dentro de la casa”, recuerda.

Lantigua asegura que, en ese momento, no llegaron a pensar que el arma fuera real. “Nosotros cuando vimos el arma pensamos que era de fogueo”, afirma.

El momento del disparo

El disparo se produjo, según su versión, cuando se disponía a entrar de nuevo en el establecimiento. “Yo iba a entrar a buscar la segunda cerveza y en ese momento fue cuando él salió por la ventana y disparó”, explica.

Tras el tiro, comprobó que llevaba encima un fragmento del proyectil. “Cuando me revisé tenía una esquirla de plomo, que se cayó del pantalón”, relata. Explica que el casquillo apareció bajo la ventana desde la que se efectuó el disparo. “El casquillo lo encontramos debajo de la ventana, era una 9 mm”, afirma.

Atención sanitaria y declaración

Después de resultar herido, fue trasladado al centro de salud de la localidad por la Guardia Civil y más tarde acudió a dependencias oficiales para prestar declaración. “Me llevaron al centro de salud, me atendieron y luego estuve hasta las 6 de la mañana haciendo la declaración”, explica.

Aunque asegura que se encuentra bien, admite que la pierna todavía le molesta. “Duele un poco”, resume. De hecho, se encontraba trabajando en el momento de la entrevista. “Es la primera vez que voy al centro de salud, y a la Guardia Civil, nunca fui ni por una gripe”, añade.

Más testigos

Junto a él declararon uno de los amigos con los que estaba en la calle y una mujer que se encontraba dentro del bar cuando se produjo el altercado. Para Lantigua, lo ocurrido resulta incomprensible. “No es normal andar con una arma por ahí, y menos ilegal”, lamenta.

Investigación

La Guardia Civil había informado ya de la detención de un hombre en Ribadesella como presunto autor de un delito de lesiones por disparo de arma de fuego. Según la información oficial facilitada previamente, el arrestado carecía de licencia que amparase la tenencia legal de la pistola y en la inspección técnico-ocular fueron hallados un casquillo y una esquirla.

Vecinos de la localidad aseguran que el detenido es un hombre natural de Ribadesella

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La instrucción de las diligencias corresponde al Equipo de Policía Judicial de Llanes. Horas después de los hechos, ya sobre las 13.00 horas, agentes de la Guardia Civil acudieron además con el detenido a su domicilio, del que salieron un rato después, en una nueva actuación relacionada con el caso.