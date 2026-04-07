Pueblu-Convocatoria por Ribeseya propone 16 viviendas públicas de alquiler asequible

Pueblu-Convocatoria por Ribeseya ha presentado el proyecto “Ribeseya Social”, una propuesta orientada a dar respuesta a la situación de acceso a la vivienda en el concejo mediante la promoción de vivienda pública de alquiler asequible liderada por el Ayuntamiento. La iniciativa contempla la construcción de un edificio de 16 viviendas en una parcela municipal, con alquileres previstos de 325 euros para las viviendas de un dormitorio y de 425 euros para las de dos dormitorios.

Según la propuesta técnica, el proyecto se plantea bajo el estándar de consumo casi nulo NZEB, con el fin de mejorar la eficiencia energética de los inmuebles y contribuir a la reducción del gasto energético de las futuras personas inquilinas. Esta medida permitiría, de acuerdo con la información presentada, una disminución de entre el 20 y el 30 por ciento en las facturas energéticas.

La formación subraya que esta iniciativa parte del principio de liderazgo municipal en materia de vivienda, al considerar que el Ayuntamiento, como administración más próxima a la ciudadanía, debe asumir un papel activo en la búsqueda de soluciones concretas. En este sentido, defiende un modelo de actuación que pueda desarrollarse desde el ámbito local, sin renunciar a la posible colaboración de otras administraciones públicas.

En el plano económico, la propuesta vincula la viabilidad del proyecto a la implantación de una tasa turística de 1 euro por pernoctación. Con una recaudación estimada en torno a 235.000 euros anuales, calculada a partir de datos del INE de 2024, el documento señala que sería posible cubrir el déficit operativo del proyecto destinando entre el 7 y el 12 por ciento de esos ingresos, en función de la financiación finalmente obtenida.

“Ribeseya Social” se dirige de manera prioritaria a población joven y trabajadora con ingresos familiares inferiores a 5,5 veces el IPREM, aproximadamente 33.000 euros anuales. El objetivo es facilitar el arraigo de población residente, hacer frente a los efectos de la presión del mercado inmobiliario y contribuir a una estructura demográfica más equilibrada y estable a lo largo de todo el año.

La propuesta incluye además la creación de una empresa municipal de vivienda para asumir la gestión del parque público, del registro de demandantes y del mantenimiento de los inmuebles. Según plantea Pueblu-Convocatoria por Ribeseya, esta fórmula permitiría reforzar la gestión directa de los recursos públicos y garantizar que el patrimonio generado permanezca en titularidad municipal.

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El grupo municipal señala asimismo que el modelo planteado tendría carácter replicable, tanto en otras parcelas como en edificios en desuso del concejo, entre ellos antiguos equipamientos como las escuelas de Xuncu. Con ello, la iniciativa se presenta como una propuesta de base municipal para ampliar a medio plazo la política local de vivienda pública.