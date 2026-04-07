Ultimando los preparativos para el izado de los tableros del nuevo puente "Emilio Llamedo", sobre el río Sella, en Arriondas
El objetivo es que esa infraestructura, que une los concejos de Parres y Cangas de Onís, esté lista para el verano
Finalizada la Semana Santa, se están ultimando los preparativos para iniciar, previsiblemente a partir este miércoles las tareas del izado de los tableros del nuevo puente "Emilio Llamedo", sobre el Sella, con el objetivo de que la infraestructura pueda entrar en servicio con vistas a la temporada de verano. Ese fue uno de los puntos abordados en una reunión que mantuvieron hace apenas unas semanas, en Oviedo, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el regidor de Parres, Emilio García Longo, relacionados con las competencias de la Consejería.
Las obras de ampliación del puente son ejecutadas por la empresa Ferrovial Construcción, ascendiendo la inversión a 3.716.980 euros. La flamante estructura estará compuesta por un único tablero de 109 metros de longitud, dos de altura y 10,8 de ancho, sin apoyos intermedios. De esta forma, se reducirá el impacto ambiental sobre el cauce del río Sella, al tiempo que se evitará que la corriente deposite materiales en las inmediaciones del puente.
Sobre la nueva estructura se creará una calzada de 7,3 metros de ancho y se construirán las aceras. El paso peatonal de la margen izquierda en sentido Arriondas (Parres) tendrá 3,5 metros de ancho y el de la margen derecha, de igual anchura, albergará un mirador justo encima del lugar en el que se da inicio cada verano al Descenso Internacional del Sella. La obra consistirá en la instalación de un voladizo sobre el río con suelo de vidrio de triple capa.
Con esta remodelación, el puente pasará de tener 8,4 a 14,3 metros de anchura, lo que implica un significativo aumento de calzada y aceras, que quedarán separadas por sendas barreras de seguridad a ambos lados.
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