Alberto Llera, Pedro Vázquez, Javier López, Alberto Plaza, Javier Sánchez y Miguel Llorens, entre los piragüistas del Oriente que buscarán plaza en la selección española para las dos primeras Copas del Mundo del año

Ya se han dado a conocer las listas de salida oficiales, entre los que se encuentran varios palistas del Oriente asturiano, y los horarios definitivos para el segundo selectivo nacional de sprint olímpico para barcos de equipo C-2 y K-2, tanto femeninos como masculinos, y para la prueba de 5.000 metros con porteos. Un selectivo que va a servir para formalizar la composición definitiva del equipo nacional de la especialidad que acudirá a las dos primeras Copas del Mundo de Szeged (8 al 10 de mayo) y Brandemburgo (14 al 17 de mayo), y que tendrá lugar el 9 y 10 de abril en el embalse de Pontillón de Castro (Pontevedra).

Las embarcaciones de K-2 500, serán cuatro parejas en la línea de salida. Lara Feijó y Uxía Rodríguez (3), Carolina García y Nerea García (4), la coañesa Lucía Val Cerdeira y la alicantina Barbara Pardo (5) y la gijonesa Miriam Vega Manrique y la gerundense Laia Pelachs (6), esta final saldrá a las 10:20 horas. En la categoría masculina (10:30 horas), las cuatro embarcaciones serán las siguientes: Kike Adán y Carlos García (3), Álex Graneri y Marcus Cooper (4), Adrián del Río y Rodrigo Germade (5) y el riosellano Alberto Llera Serrano (Club Piragüismo El Sella) y el vasco Iñigo Peña Arriola (6).

El viernes 10 de abril será el turno para las finales de la prueba de 5.000 metros con porteos, bajo el formato de las competiciones de la ICF en el Sprint. En este caso, los ganadores obtendrán plaza para esta carrera en las tres copas del mundo de la temporada, Szeged, Brandemburgo y Montreal (9 al 12 de julio). La primera final será a las 12:45 horas (C-1 femenino) y enfrentará a María Martín y a Nerea Novo. A las 13:25 será la salida de la prueba masculina del C-1 con tres participantes, Noel Domínguez, Jaime Duro y Manuel Garrido.

Las finales del K-1 femenino dará comienzo a las 14:05 horas siendo Estefanía Fernández, Begoña Lazkano, Miriam Vega y Eva Barrios las que luchen por la plaza, mientras que la prueba masculina, que dará comienzo a las 14:45 horas, contará con la siguiente lista de salida: Alberto Plaza (Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís), Brais Sánchez, Javier Sánchez (Piragüismo El Sella), Adrián Martín, Javier López (Los Rápidos-Jaire Aventura), Pedro Vázquez (Los Rápidos-Jaire Aventura), Diego Fernández Bedia (Los Cuervos), Antonio Palmas, Carlos Pérez, Izan Aliaga y Miguel Llorens López (SCD Ribadesella).

Estas dos jornadas también servirán para realizar el Selectivo nacional de Sprint Sub 23. El jueves 9 de abril, a las 12:00 horas, se disputarán las cuatro semifinales de las pruebas masculinas de 1000 metros de C-1 y K-1 (dos de cada), unas semifinaless que darán paso, en la jornada de tarde, a las finales de las mismas, a partir de las 17:30 horas.

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El viernes 10 de abril, desde las 9:00 horas, darán comienzo las semifinales de C-1 y K-1 500 metros, masculino y femenino, unas pruebas que finalizarán a las 9:32 horas y que se resolverán en las finales que tendrán lugar esa misma mañana, entre las 12:00 y las 12:28 horas.