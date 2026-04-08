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Atención senderistas: visitas guiadas en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa

El Centro de Visitantes "Pedro Pidal", en el área de Buferrera, se encuentra en obras

Área de Buferrera, en los lagos de Covadonga.

Área de Buferrera, en los lagos de Covadonga. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Durante estos días se están llevando a cabo obras de reforma y mejora del Centro de Visitantes "Pedro Pidal", que motivan la necesidad de cerrarlo temporalmente al público, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa. Además, para que los visitantes del espacio natural protegido no se queden sin poder llevar a cabo alguna actividad guiada, se han establecido unas rutas guiadas, con visita a algunas de las instalaciones externas anejas al Centro y pequeños recorridos acompañados de guías:

Frecuencia: cada día (salvo que las condiciones climáticas no lo permitan) se realizarán cuatro itinerarios diarios de 30 minutos de duración y otros dos recorridos de 60 minutos, que en todos los casos parten desde el exterior del Centro de Visitantes 'Pedro Pidal' (CVPP) y con el siguiente recorrido:

Exterior del CVPP (punto de inscripción y encuentro) – Cabaña de pastores – Arboreto – Maqueta.

Horario: serán los siguientes:

10:00 – 10:30 h

11:00 – 12:00 h ➜ A esta hora, el itinerario será el mismo, pero con la ampliación del recorrido hasta el Mirador del Príncipe, por lo que su duración es mayor.

12:00 – 12:30 h

13:00 – 13:30 h

15:00 – 15:30 h

16:00 – 17:00 h ➜ A esta hora, el itinerario será el mismo pero con la ampliación del recorrido hasta el Mirador del Príncipe, por lo que su duración es mayor.

La participación en estas actividades es libre y gratuíta.

Estos itinerarios guiados seguirán realizándose, finalizada a la Semana Santa, los fines de semana de abril y mayo, así como durante el puente del Primero de mayo. En el mes de junio continuarían desarrollándose hasta que pueda volver a abrirse el Centro de Visitantes, lo que se prevé para finales de junio o los primeros días de julio.

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Se ruega a todos los visitantes que, en atención a su seguridad y para no interferir con los trabajos de reforma de las instalaciones, sigan las indicaciones señalizadas de acceso a la explanada de la zona del Centro de Visitantes Pedro Pidal, punto de inicio de las rutas guiadas.

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