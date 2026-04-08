Balance positivo del sector turístico en los Picos de Europa en la Semana Santa: 79% de ocupación, aunque con menor gasto en hostelería

Los viajeros que eligieron la comarca de los Picos de Europa para sus vacaciones de Semana Santa llenaron prácticamente todos los alojamientos entre el jueves y el sábado, mientras que la ocupación media de toda la semana se quedó en el 79%. Así lo refleja la encuesta realizada por Incatur, la asociación de empresarios turísticos con sede en Cangas de Onís, entre sus establecimientos asociados, que muestra "un balance positivo para el sector turístico, con altos niveles de ocupación y una demanda estable y previsible".

El dato, que confirma la fortaleza de estas fechas para el sector rural, esconde, sin embargo, una realidad más matizada: los turistas gastaron menos en restaurantes por la noche y optaron con mayor frecuencia por cenar en sus propios alojamientos.

Ausencia de cancelaciones

La encuesta abarcó el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Los establecimientos participantes se distribuyen en cinco categorías: los apartamentos suponen el 35,3% de la muestra, seguidos de las casas de aldea de alquiler íntegro (29,4%), los hoteles rurales (17,6%), las casas de aldea por habitaciones (11,8%) y las viviendas vacacionales (5,9%). Esta composición refleja el peso de las fórmulas de hospedaje con mayor autonomía para el visitante.

La explanada de la basílica de Covadonga, con lanzaderas y taxis, en una imagen de archivo. / J. M. Carbajal

Uno de los rasgos más llamativos del comportamiento de la demanda fue la ausencia casi total de cancelaciones y de reservas de última hora. La mayoría de los negocios consultados coinciden en que los clientes planificaron su viaje con antelación, lo que ha aportado estabilidad a las previsiones del sector.

Reducción de la rentabilidad

En cuanto a los precios, la mayor parte de los alojamientos mantuvo tarifas similares a las de la Semana Santa del año anterior, con ligeras variaciones puntuales. Sin embargo, ese mantenimiento, unido al incremento de los costes laborales y energéticos, ha provocado una reducción de la rentabilidad respecto a 2025.

El gasto en hostelería mostró un comportamiento desigual. En el área asturiana de los Picos de Europa, los bares y cafeterías registraron una menor actividad. Los restaurantes, por su parte, tuvieron una buena demanda en los servicios de comida, pero experimentaron una caída en el consumo durante las cenas. Estos datos parecen sugerir una mayor contención del gasto por parte de los turistas, influida probablemente por el contexto económico actual. A ello se añade una tendencia creciente a que los visitantes opten por cenar en sus propios alojamientos, un hábito que, de consolidarse, podría modificar los patrones de negocio de la restauración local.

Diferencias territoriales

Otro de los resultados de la encuesta revela diferencias territoriales. Mientras que la zona asturiana de los Picos mantuvo una alta afluencia, en la zona leonesa el flujo de visitantes fue inferior. No se especifican las causas de esta disparidad, pero el dato evidencia que el comportamiento de la demanda no es homogéneo en todo el macizo montañoso.

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En conjunto, los datos muestran que la Semana Santa sigue siendo un periodo clave para el turismo rural en el oriente de Asturias. La alta ocupación en los días señalados, la estabilidad del mercado y la creciente planificación anticipada por parte de los clientes dibujan un escenario previsible, tal y como destaca Incatur.