La Confederación dedica 25.000 euros a mejoras ambientales en las márgenes del río Bedón, en Llanes

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) lleva a cabo trabajos para mejorar las condiciones ambientales del río Bedón, conocido también como río de las Cabras, en el concejo de Llanes, consistentes en la plantación de estaquillas de especies arbóreas propias de ribera en las márgenes. Con estos trabajos se pretende disminuir la fragmentación del bosque de ribera y favorecer, de forma eficaz y sostenible, la consolidación de taludes para prevenir los procesos erosivos en estas zonas donde la cobertura vegetal es insuficiente.

Los trabajos se están desarrollando a lo largo de tres tramos que suman 595 metros y cuentan con un presupuesto de 25. 000 euros. Además, forman parte del Programa de conservación y mantenimiento de cauces que ejecuta la Confederación Hidrográfica, en el ámbito de sus competencias en el entorno rural. En los tramos urbanos, la competencia para intervenir en los cauces corresponde a los ayuntamientos. La delimitación de los tramos urbanos y rurales puede consultarse en la página web del Organismo.

La Confederación recuerda "que las denominadas coloquialmente como 'limpiezas de cauces' tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados del caudal. Por ello, la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las que cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables".

Del mismo modo se procede a la retirada de elementos que obstruyen los cauces, la Confederación desarrolla actuaciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de las especies invasoras. Estas actuaciones contribuyen a la mejora del estado ecológico de los ríos y se enmarcan dentro de los objetivos de la planificación hidrológica y la gestión del riesgo de inundación.

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En el año 2025, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico destinó 5,9 millones de euros a trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en 263 actuaciones distribuidas por 100 municipios.