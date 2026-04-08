Nacen dos crías de quebrantahuesos en libertad en los Picos de Europa

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha anunciado este miércoles el nacimiento de dos crías de quebrantahuesos en libertad en la zona cántabra y asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa. Los dos pollos son descendientes de dos parejas reproductoras, Biziele y Niebla, de Cantabria, y Covadonga y Cares, de Asturias, según ha explicado la Fundación en una nota de prensa.

"Estos nuevos pollos representan no solo un éxito reproductor, sino un indicador del avance de un proyecto que busca garantizar la viabilidad a largo plazo del quebrantahuesos en los cielos de la península ibérica", ha celebrado la entidad. Los nacimientos representan un avance "relevante" en el proceso de restauración poblacional de la especie, extinguida en la cordillera Cantábrica a mediados del siglo XX y que en la actualidad cuenta con 40 ejemplares y cinco parejas reproductoras, según ha resaltado la FCQ.

Amenazas "persistentes"

Sin embargo, advierte, este resultado positivo se produce en un contexto marcado por amenazas "persistentes" a la especie, como el reciente envenenamiento de Centenario, integrante de la pareja formada junto a Jana, que el pasado año logró sacar adelante un pollo, o la muerte por electrocución de Rona. Los nuevos nacimientos registrados en Cantabria y Asturias son el resultado de un modelo de conservación que integra ciencia, gestión, innovación técnica y cooperación diseñado bajo un enfoque de metapoblación, en el que el objetivo es favorecer la conexión entre distintas áreas de distribución.

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La recuperación de una especie emblemática no depende de una única acción, sino de la combinación coordinada de múltiples herramientas, desde la gestión genética hasta el apoyo al medio rural. En este sentido, la FQC ha asegurado que la recuperación del quebrantahuesos está estrechamente ligada al mantenimiento de los ecosistemas de montaña y, en particular, a la ganadería extensiva tradicional.