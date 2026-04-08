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Nuevo espacio para menores de entre 7 y 15 años en la biblioteca pública de Lastres

Incluirá diferentes actividades: juegos de mesa, dibujar, pintar, hacer manualidades, leer, hacer labores sencillas, etcétera

Biblioteca de Lastres.

Biblioteca de Lastres. / M.T.N.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Colunga

La biblioteca pública de Lastres echará a andar el próximo martes 14 de abril el proyecto "Puerto creativo", a desarrollar todos los martes de 16:15 a 17:30 horas (pudiendo variar en días no lectivos)

Será un espacio seguro, acogedor e ingenioso pensado para menores de entre 7 y 15 años, donde jugar a juegos de mesa, dibujar, pintar, hacer manualidades, leer, hacer labores sencillas, etcétera. Todo ello en un entorno tranquilo y adecuado para el aprendizaje y la convivencia.

Plazas limitadas

Durante este tiempo estarán bajo la supervisión de una persona adulta responsable que velará por su bienestar, aunque serán ellas y ellos mismos quienes gestionen su tiempo, eligiendo las actividades que desean realizar y fomentando así su autonomía, responsabilidad y toma de decisiones.

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Las plazas son limitadas, adjudicándose por orden de inscripción, la cual puede realizarse en el teléfono 661564803. La actividad se pondrá también en marcha a partir del mes de mayo en la biblioteca pública de Colunga.

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