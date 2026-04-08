Las obras de mejora de la senda de Cangas de Onís a Villanueva, en marcha

Avanzan las obras de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) de mejora y acondicionamiento de la senda fluvial que une la ciudad de Cangas de Onís con el núcleo rural de Villanueva, tramo comprendido desde los aledaños del pozo salmonero El Golondrosu y la conocida por los lugareños como riega Mables.

Esa actuación está enmarca dentro del proyecto de restauración fluvial del Bajo Sella y se financia con fondos de la Unión Europea, a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del instrumento Next Generation EU.

Actuaciones puntuales

Asimismo, el ámbito definido para las actuaciones previstas queda delimitado geográficamente desde el entorno del cruce de la carretera nacional N-625 sobre el río Sella, en la localidad de Les Roces (Cangas de Onís), hasta el límite con el dominio público marítimo-terrestre (antiguo azud de Santianes o presa de La Vejal).

A lo largo de este tramo, de unos 24 kilómetros de longitud, se plantean actuaciones puntuales que consisten básicamente en la retirada de alteraciones morfológicas, recuperación y protección de riberas, recuperación y ampliación del bosque de ribera, acondicionamiento de caminos y sendas existentes junto al cauce y control de especies de flora alóctona.

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El contrato para la ejecución de las actuaciones fue adjudicado el 16 de julio del año 2025 a las empresas FCC Construcción, S.A., Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.U., y Forestación y Repoblación, S.A. por una cuantía de 4.082.941,39 euros.