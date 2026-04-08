Ovidio Zapico: "Mientras yo sea consejero no habrá desahucios en vivienda pública y en supuestos de impago de carácter involuntario"

"En vivienda pública y en supuestos de impago de carácter involuntario, no se va a producir un desahucio mientras yo sea consejero", ha manifestado este miércoles Ovidio Zapico. El titular de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos visitó las obras de la futura promoción pública de Benia y lanzó un mensaje político nítido sobre el desahucio ejecutado este martes en Oviedo. El responsable autonómico quiso marcar distancias con ese caso y subrayó que "el desahucio se produce en el marco de una vivienda que no es pública".

El desahucio al que hace referencia, se ejecutó en el barrio ovetense de Las Campas y afectó a un matrimonio y a su hija de seis años, que abandonaron la vivienda tras la actuación de la comisión judicial y en un contexto de falta de acuerdo con el propietario para adaptar el pago del alquiler a la situación económica de la familia. Las palabras de Zapico encajan con la línea que la Consejería había explicitado ya esta misma semana, al garantizar que "nadie será desahuciado de una vivienda pública por motivos económicos" y que, en los casos de vulnerabilidad, se priorizarán el acompañamiento social y la búsqueda de soluciones adaptadas.

Alquiler asequible

El pronunciamiento del Consejero llegó además en una visita pensada para poner el foco en la ampliación del parque público en el medio rural. Con ese escenario de fondo, la respuesta de Zapico buscó separar con claridad el caso de Oviedo del ámbito de actuación de la vivienda pública autonómica. El consejero aprovechó así una visita centrada en el alquiler asequible para lanzar un mensaje de alcance político y social en plena polémica por el desalojo de Las Campas.

Mientras tanto, las obras de las diez viviendas públicas promovidas por el Principado de Asturias en La Llanca, en Benia, avanzan con el objetivo de que puedan estar terminadas en abril de 2027, fecha a partir de la cual podría iniciarse el procedimiento para su adjudicación en régimen de alquiler asequible.

Zapico puso el acento en la imagen de la obra ya en marcha y en el cumplimiento del compromiso adquirido con el Ayuntamiento en 2023 para sacar adelante una promoción pública en la capital de Onís. “En el plazo de un año aproximadamente, aquí donde hoy están trabajando, habrá diez viviendas públicas en régimen de alquiler asequible”, afirmó el consejero, que enmarcó la actuación en la respuesta al problema de acceso a una vivienda que, sostuvo, existe actualmente en Asturias.

Inversión y ejecución

El titular de Vivienda defendió además la calidad de la promoción, tanto por los materiales como por sus condiciones energéticas. El presupuesto destinado a la construcción ronda, según destacó, los 2,1 millones de euros y permitirá levantar, “unas viviendas punteras, con los mejores materiales, cumpliendo los estándares de calidad de la Unión Europea, y en cuanto a eficiencia energética”.

Por la izquierda, Ovidio Zapico y José Manuel Abeledo, este miércoles, en Benia. / M. T. N.

El presupuesto de ejecución de la obra se sitúa en 2.095.535,95 euros, y tiene como adjudicataria a la UTE Promociones Tidea S. L. y Servicios del Norte S. A. U. con un plazo de ejecución de 14 meses.

Apuesta rural

Durante su intervención, Zapico quiso subrayar también el valor que tiene levantar vivienda pública en concejos pequeños, donde, según expuso, la complejidad administrativa no es menor que en las grandes promociones urbanas. El consejero aludió a “la dificultad en la licitación, desde un punto de vista administrativo en el medio rural” y remarcó que el esfuerzo de tramitación para sacar adelante estas diez viviendas en Benia es equiparable al de operaciones mucho mayores, como las 250 proyectadas en Peritos, en Gijón.

Ese mensaje enlaza con la idea que el consejero quiso trasladar en la visita: que una promoción de tamaño reducido puede tener un fuerte impacto en un municipio con escasa oferta residencial disponible para la población estable. La actuación está concebida para alquiler asequible, con garaje y trastero, y se plantea como una herramienta para favorecer el arraigo en la capital del concejo.

Fijar población

Abeledo expresó su agradecimiento a la consejería por el impulso dado a una iniciativa que situó entre las más relevantes de su trayectoria municipal. “La principal obra de estos 16 años como alcalde es que Onís tenga 10 viviendas públicas”, aseguró el regidor, que vinculó directamente el proyecto con la necesidad de fijar población y de dar respuesta a un problema que, sostuvo, condiciona el presente y el futuro del municipio.

El alcalde advirtió de que el crecimiento que experimenta Onís está muy marcado por el turismo y por la segunda residencia, una dinámica que expulsa del mercado a quienes quieren asentarse de forma permanente. “Es un crecimiento 100% a nivel turístico y de segunda vivienda y los vecinos de aquí o los que quieren venir a trabajar y residir aquí no pueden competir con eso”, señaló.

Interés vecinal

Abeledo sostuvo además que la promoción ya despierta expectación antes incluso de que esté finalizada. “Hay más de 20 o 30 familias que ya han preguntado. Bien para gente de Onís o gente de concejos limítrofes que quieren venirse a vivir a Onís porque realmente ahora mismo ven un concejo cercano, un concejo con buenos servicios y en el que les gustaría residir”, indicó.

El regidor situó el próximo gran hito del proyecto en la terminación de la obra y en la apertura del procedimiento administrativo posterior. “Por el mes de abril sí podremos ver las viviendas e iniciar el procedimiento para la adjudicación y el alquiler”, manifestó, una previsión que coloca en la primavera de 2027 el momento en el que el Ayuntamiento confía en ver culminada una actuación largamente esperada en Benia.

Contexto del proyecto

La promoción de La Llanca contempla la construcción de diez viviendas públicas para alquiler asequible, todas ellas con garaje y trastero, en una actuación impulsada por el Gobierno de Asturias y financiada en parte con fondos europeos Next Generation. El proyecto había sido anunciado en mayo de 2023 y, tras la tramitación administrativa y el proceso de licitación, la obra ha entrado ya en una fase visible sobre el terreno.

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La visita de este miércoles sirvió así para escenificar el avance de una promoción con la que el Principado de Asturias y el Ayuntamiento aspiran a ensanchar una oferta residencial hoy muy limitada para la población local. En un concejo donde la presión del mercado turístico y de la segunda vivienda dificulta el acceso a vivienda para quienes quieren vivir y trabajar todo el año, la evolución de estas diez viviendas se sigue ya como una actuación estratégica.