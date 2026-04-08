El PSOE de Llanes asegura que la nueva ordenanza no ha resuelto los problemas de movilidad durante la Semana Santa

El Grupo Municipal Socialista de Llanes ha realizado un balance de la movilidad durante la pasada Semana Santa y considera que los problemas de tráfico y aparcamiento han vuelto a quedar de manifiesto pese a la entrada en vigor de la nueva ordenanza reguladora del aparcamiento (ORA).

Según señala el PSOE local, tanto vecinos como visitantes se han encontrado un año más con dificultades de acceso, retenciones circulatorias y escasez de plazas de aparcamiento, especialmente en la villa de Llanes y en Posada, uno de los puntos que registra mayores complicaciones en los periodos de alta afluencia.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre, afirmó que “cada periodo vacacional, vecinos y visitantes vuelven a encontrarse con los mismos problemas de movilidad, y once años de gobierno de Vecinos por Llanes y del PP no han servido para aportar una solución eficaz”.

Desde el PSOE consideran que la nueva ordenanza no ha contribuido, por el momento, a mejorar la situación. En este sentido, recuerdan que la zona verde para residentes todavía no está operativa y no entrará en funcionamiento hasta el verano, por lo que entienden que las modificaciones aplicadas no han dado respuesta a las necesidades actuales del municipio en materia de estacionamiento.

Los socialistas también cuestionan algunos de los cambios introducidos en la regulación, entre ellos la supresión de la primera media hora gratuita, la eliminación de la franja de mediodía sin pago, el abono en domingo y el incremento de los importes para la anulación de denuncias. A juicio del grupo municipal, estas medidas afectan no solo a quienes visitan Llanes, sino también a residentes, trabajadores y usuarios habituales del concejo.

Óscar Torre incidió en que el problema de fondo “no es únicamente de regulación del tráfico, sino también de falta de plazas suficientes de aparcamiento”. En este sentido, el PSOE considera que las futuras zonas verdes resultarán insuficientes para atender la demanda existente, tanto en periodos vacacionales como en momentos de especial afluencia.

Para el Grupo Municipal Socialista, esta situación pone de relieve la necesidad de avanzar en una planificación más amplia de la movilidad, que combine la ordenación del tráfico con nuevas infraestructuras y soluciones sostenibles capaces de atender las necesidades de residentes, trabajadores y visitantes.

Noticias relacionadas

En este marco, el PSOE de Llanes defiende la puesta en marcha de medidas que permitan ampliar la capacidad de estacionamiento y mejorar la circulación en los momentos de mayor presión. “Llanes necesita soluciones eficaces y una planificación realista para dar respuesta a uno de los principales problemas que sufre el municipio en determinadas épocas del año”, concluyó Torre.