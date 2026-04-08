Refriega política en torno a los chiringuitos de playa: el PP exige paralizar la modificación del decreto que los regula y reclama una mesa negociadora con los afectados

"Profunda preocupación". Es la sensación que provoca en el Partido Popular (PP) la modificación que plantea el Gobierno de Adrián Barbón del decreto que regula la instalación y funcionamiento de los establecimientos de temporada en el litoral asturiano, conocidos popularmente como chiringuitos.

La diputada autonómica Sandra Camino ha subrayado este miércoles en Caravia la importancia de estos negocios: "No son solo un modelo de hostelería tradicional, sino una parte esencial del paisaje costero, de la oferta turística y de la economía local". En este sentido, ha destacado que los chiringuitos generan cada verano "cientos de puestos de trabajo y contribuyen a dinamizar los concejos costeros, atrayendo visitantes y generando riqueza en el conjunto del territorio, cada vez también fuera de los meses estrictamente estivales".

Una "amenaza directa" para los negocios

Camino ha alertado de que la modificación planteada por el Gobierno del Principado al decreto, aprobado en 2013, endurece las condiciones para la concesión de licencias, reduce la superficie permitida y limita los plazos de apertura, lo que a su juicio supone "una amenaza directa para la viabilidad de muchos negocios". Estas medidas, advierte, "pueden poner en riesgo la continuidad de pequeños empresarios y autónomos que llevan años cumpliendo la normativa y sosteniendo la actividad económica del litoral".

El PP defiende un modelo distinto, que sea "compatible con la protección del entorno natural", y que apueste "por la sostenibilidad y la mejora de la gestión ambiental". Y, en todo caso, insiste en que cualquier cambio normativo debe abordarse "desde el diálogo con el sector implicado y no mediante la imposición de restricciones que ignoran la realidad económica y social de los pueblos marineros".

"Paralización inmediata" de la iniciativa

Por todo ello, el PP solicita al Gobierno del Principado la "paralización inmediata" de esta modificación normativa y la convocatoria de una mesa de negociación en la que estén representados "los propietarios de estos establecimientos, los ayuntamientos y los agentes turísticos". Según Camino, "solo desde la cooperación se puede garantizar un futuro equilibrado en el que la protección ambiental y la actividad económica convivan”.

Asimismo, el PP considera que la modificación anunciada por el Ejecutivo socialista responde a "una estrategia que perjudica directamente a pequeños empresarios y autónomos, dificultando el desarrollo de su actividad". En este sentido, Camino ha criticado que la medida contradiga el objetivo reiterado desde la Consejería de Turismo de promover un modelo turístico activo durante todo el año. "Para lograr un turismo los 365 días, es imprescindible ofrecer servicios durante todo el año", ha recalcado la diputada.

Parte de la identidad asturiana

Finalmente, la representante del PP ha exigido "respeto por el trabajo de quienes, año tras año, levantan sus negocios, generan empleo y mantienen vivo el litoral", y ha defendido que los chiringuitos "forman parte de la identidad asturiana y deben seguir siéndolo, en armonía con el entorno".

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La parlamentaria ha comparecido en Caravia acompañada del también diputado autonómico José Felgueres; la alcaldesa de Caravia, Salomé Samartino; el presidente de la Asociación de Chiringuitos de Asturias, Iván Suárez; y la propietaria del chiringuito El Viso, Alicia Sánchez-Arjona.