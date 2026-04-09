El Edén asturiano está en una aldea de 8 habitantes que se levanta sobre un desfiladero y que tiene las mejores vistas de los Picos de Europa

Se podría confundir fácilmente con Suiza o Noruega, pero está aquí mismo: en Asturias. Camarmeña, en el concejo de Cabrales, es una desconocida aldea, en la que tan solo habitan 8 personas, que se levanta a 426 metros sobre el famoso Desfiladero del Cares y cuyo paisaje es de ensueño. El pueblo, esculpido sobre grandes rocas, se encuentra en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa y ofrece las mejores vistas del Urriellu, el majestuoso picu asturiano, también llamado Naranjo de Bulnes, que es un icono para los alpinistas.

De los cuatro pueblos asturianos que se encuentran en el corazón de los Picos de Europa, Camarmeña es posiblemente el menos conocido. Los otros tres son Sotres, Tielve y Bulnes. Lejos de la masificación turística que viven otras localidades, esta aldea del oriente de la región es un oasis de paz. Un rincón perfecto para desconectar y rodearse de la naturaleza más pura.

Las vistas del Urriellu desde Camarmeña / ANA PAZ PAREDES

Un espectáculo de la orografía

Escarpada y recóndita, con su iglesia en lo más alto casi acariciando el cielo, Camarmeña es un verdadero espectáculo de la orografía. Sus casas, todas de piedra, se amontonan unas sobre otras, teniendo justo en frente una de las vistas más privilegiadas de la canal del Texu, ruta tradicional de escalada para llegar al Urriellu, y del desfiladero del Cares, una de las gargantas más impresionantes de Europa.

Por su remota ubicación, son pocos los vehículos que pueden aparcar en el pueblo. De ahí, que la mayoría de visitantes hagan el recorrido caminando. Unos como punto de partida para adentrarse en rutas más exigentes del Parque Nacional de los Picos de Europa y otros como punto y final. Ya sea a pie o sobre ruedas, el camino para llegar a Camarmeña desde Poncebos, lugar en el que comienza la famosísima ruta del Cares, es solo apta para los más aventureros.

Carretera serpenteante con nueve curvas

El acceso parece desafiar todas las leyes de la física, con una carretera estrecha, empinada y en zigzag. Como si se tratase de un laberinto que conduce a un tesoro. Para llegar a esta aldea hay que superar nueve curvas de infarto. Pero merece la pena sudar la camiseta: Camarmeña es un pueblo de cuento. Es el mismísimo paraíso.

Con una iglesia medieval

Sobre sus casitas de piedra y teja roja destaca una iglesia de origen medieval: la de San Pedro de Camarmeña. Su topónimo, explican los vecinos, hace referencia al abundante agua que discurre a sus pies y algunos historiadores datan el origen de la aldea antes del año 800. No hay bares, pero sí hay alojamientos turísticos para disfrutar de unos días en el Edén asturiano.