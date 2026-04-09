Los emprendedores del futuro se preparan en la escuela: taller de artesania en Porrúa (Llanes)

Un puñado de bolsas de plástico que ya habían cumplido su vida útil acabó convertido este miércoles en materia prima para crear, pensar y mirar de otra forma el entorno en el aula de Porrúa del CRA Llanes Número 1. La artesana Cristina Fernández, creadora de joyería con metales reciclados, impartió allí un taller con 21 escolares, repartidos en dos turnos, dentro de la Fase III de TerrActiva, el proyecto impulsado por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, con apoyo de la Consejería de Educación, a través de Valnalón.

La actividad formó parte del bloque dedicado a la artesanía, concebido para preservar el patrimonio cultural, dar a conocer el oficio, fomentar la creatividad y la innovación y reforzar los vínculos con el territorio antes del cierre final del programa.

Reciclaje con mensaje

Antes de empezar a recortar, pegar y componer, Fernández ofreció una breve charla sobre el tiempo que tarda el plástico en degradarse en el medio ambiente, la importancia de reciclarlo y el peligro de los microplásticos para la salud. Después llegó el turno de transformar esas bolsas usadas en collages sobre cuadro, una técnica sencilla en su planteamiento, pero muy abierta a la imaginación de cada alumno.

Cristina Fernández resumió así el sentido de la propuesta: se trataba de enseñar “la importancia del reciclaje y la reutilización en un taller muy fácil”. A partir de ahí, el aula respondió con una mezcla de sorpresa y concentración. “Ellos van recortando y ves cómo aflora la creatividad”, explicó la artesana, satisfecha con la soltura con la que el alumnado fue apropiándose de la técnica. La propia creadora destacó, además, el asombro de los participantes ante “todo lo que se puede hacer con esta técnica”, una reacción que encajó con el objetivo de mostrar que la artesanía no es un universo cerrado, sino un campo amplio, diverso y lleno de posibilidades.

La lectura ambiental también dejó huella en los trabajos. “El mensaje de los plásticos en el mar llegó, porque muchos lo representaron en su collage”, señaló Fernández, que encontró en los resultados una prueba de que la parte inicial del taller no cayó en saco roto. Y dejó otra observación que retrató bien el clima de la sesión: “Es increíble cómo consiguen hacer diseños, sin siquiera mirar el móvil”.

Mucho más que una manualidad

La maestra de Primaria Belén Pérez Celorio incidió en la utilidad de este tipo de experiencias más allá del resultado final. “Esto desarrolla mucho su imaginación, así que estas acciones son importantes”, afirmó, en alusión a una creatividad que luego puede trasladarse a otros campos de la vida escolar y personal. La actividad, de hecho, no se quedó en una manualidad puntual, sino que enlazó con el trabajo que TerrActiva viene realizando sobre iniciativa, autonomía y capacidad de respuesta.

En esa misma línea, María del Canto Iglesia, técnico de Valnalón presente en el taller de Porrúa, situó la experiencia dentro del enfoque general del proyecto. “Se trata de trabajar la creatividad y enfrentarse al folio en blanco”, explicó. Pero no solo eso: “También trabajan la comunicación, presentando luego lo que han conseguido crear”, añadió, subrayando que la parte oral y la puesta en común forman también parte del aprendizaje.

Del Canto resumió el fondo de estas acciones con una idea muy pegada al espíritu del programa: “Estas acciones hacen que entiendan que al final un empresario, es una persona resolutiva, que se encuentra con problemas y los resuelve”. Esa es, precisamente, una de las claves sobre las que gira TerrActiva: presentar el emprendimiento no como un concepto lejano o empresarial en sentido estricto, sino como una forma de observar la realidad, detectar necesidades y buscar respuestas.

Oficio y relevo

La Fase III se desarrolla entre el 6 y el 10 de abril con siete talleres en centros educativos del oriente asturiano, coincidiendo con los Días Europeos de la Artesanía y con la participación de la Asociación del Mercado Artesano y Ecológico. Su director, Javier Ruiz Cuevas, ya había vinculado esta línea de trabajo con un reto de futuro: “nos preocupa el problema que vamos a tener de relevo generacional en el sector”, advirtió en la presentación del proyecto, donde defendió la necesidad de “educar en artesanía” y mostrar que de estos oficios “te puedes dedicar a ello y vivir”.

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Tras esta parada en los talleres artesanos, el programa afrontará su última etapa, en la que el alumnado extraerá conclusiones y presentará lo aprendido en una puesta en común final. Será el cierre de un recorrido pensado para que niños y niñas descubran, paso a paso, que emprender también puede empezar ante un folio en blanco, unas tijeras y una bolsa de plástico destinada a desaparecer del cubo de casa para acabar convertida en una idea.