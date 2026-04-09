Playas sin mar, con vistas al Urriellu y con la arena más blanca de todo el Cantábrico: así son los arenales con más encanto de Llanes

Llanes, el "Benidorm asturiano" por su tirón turístico, está lleno de playas y calas preciosas. Allí donde se mire hay arena fina blanca, aguas cristalinas y un entorno verde de salvaje vegetación. Es el municipio del Principado con mayor número de playas: más de 40 a lo largo de sus 54 kilómetros de línea costera. Teniendo en cuenta su extensión, son más que las que tiene Ibiza (entre 50 y 60 en 210 kilómetros de costa) y Menorca (119 en 200 kilómetros).

En Llanes hay playas sin mar, con vistas al Urriellu y con la arena más blanca de todo el Cantábrico. Algunas son muy famosas, otras en cambio están escondidas y son menos conocidas. Esta es una selección de las playas con más encanto del precioso concejo del oriente asturiano.

Gulpiyuri

No podía faltar en esta lista. Es una joya de la naturaleza: una "playa sin mar", situada cien metros tierra adentro, que en pleamar casi se queda sin arena y en bajamar, sin agua. Se conoce popularmente como "la playa más pequeña del mundo", con apenas 40 metros de longitud, y atrae cada verano a miles de turistas. La playa está en una zona interior, en medio del prao, donde es fácil encontrar a su alrededor vacas de la raza asturiana de los valles pastando.

En realidad, se trata es una dolina desarrollada sobre una sima marina. Comunica con el mar a través de una oquedad labrada en la roca caliza y el tramo del acantilado que la separa de la línea costera por el Norte. En diciembre de 2001 fue declarada Monumento Natural y forma, además, parte del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias.

Playa de Gulpiyuri, en Naves de Llanes (Asturias). / Ramón Díaz

Buelna

Es una cala de gran belleza, con forma de canal, que en bajamar impide ver el mar desde la arena. De ahí que se diga que es otra "sin mar", eso sí, muchos menos concurrida que la famosa Gulpiyuri.

En función de las mareas, Buelna pasa de 50 a 1.000 metros. Está formada por arena blanca y fina, y rocas. Una de las más famosas es un pináculo calcáreo denominado El Picón. En sus inmediaciones, pasando el pueblo de Buelna, están los bufones de Santiuste, que junto a los de Pría y Arenillas constituyen uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Son formaciones geológicas en acantilados de roca caliza que actúan como chimeneas naturales, expulsando chorros de agua y aire hacia el exterior con un característico sonido de "bufido", debido a la presión del oleaje marino que penetra en las grietas y galerías subterráneas.

Playa de Buelna / Turismo de Asturias

San Antonio

La de San Antonio es posiblemente la cala más desconocida de Llanes. Tiene una lógica razón: está escondida y a ella no se puede acceder en coche. Hay que caminar unos 15 minutos desde la popular playa de Cuevas del Mar o bien usar el barco.

Se trata de una cala natural y salvaje de forma de concha, con arena blanca blanquísima, de grano fino, que se encuentra protegida entre acantilados y que luce siempre brillante y con un fondo marino cristalino. Es la playa con la arena más blanca de todo el Cantábrico y justo sobre ella, en el llamado Cabo mar, se puede ver al majestuoso Urriellu. Por todo ello, este arenal fue elegido en 2020 como la mejor del país, gracias a una consulta popular que hizo la revista Traveler.

La playa de San Antonio, en Llanes / Turismo de Asturias

Cuevas de Mar

Justo al lado de San Antonio está Cuevas de Mar. Lo que hace único este arenal es que está lleno de cuevas. De ahí su nombre. Ubicada en la desembocadura del río Nueva, se trata de una playa salpicada por enormes formaciones rocosas perforadas por el mar que dejan al descubierto cuevas y túneles. Su paisaje kárstico es de gran belleza.

A diferencia de San Antonio, es una playa muy turística, con alto nivel de ocupación en los meses de verano. A ella se accede fácilmente a través de la carretera que procede de Nueva. Está formada por arena blanca y oleaje moderado.

Playa de Cuevas del Mar, en Nueva de Llanes. / LNE

Borizu

También muy concurrida por su ubicación (Celorio) y por su amplitud (400 metros), la de Borizu es una playa que en bajamar se une a la isla de Borizu o Arnielles a través de un tómbolo, lo que convierte el proceso de pleamar-bajamar en un bello espectáculo. Cuenta, además, con todo tipo de servicios: salvamento, aparcamientos y hasta chiringuito a pie de playa.

Como curiosidad, Borizu es un plató de cine natural. Apareció en las películas "Remando al Viento", de Gonzalo Suárez (1988) y "You're the One", de José Luis Graci (2000).

La playa de Borizu, en la localidad de Celoriu (Llanes), en pleno mes de agosto / Ramón Díaz

Torimbia

La playa de Torimbia es uno de esos lugares paradisíacos que destacan guías de viajes y publicaciones turísticas. Vista desde arriba, desde ese mirador que acapara miles de fotos en Instagram, tiene forma de concha. Es como La Concha de San Sebastián en miniatura, pero mucho más salvaje.

Torimbia es un auténtico espectáculo de playa, con arena blanca y fina, aguas de intenso azul en medio de un paisaje agreste y con un acantilado de más de 50 metros que la cierra. Es una de las playas naturistas más emblemáticas del Norte. Con una longitud cercana a los 500 metros y con unos cien de ancho, hace gala de ser una playa semisalvaje. De ahí su atractivo, su singularidad y su belleza. La comunidad de viajeros españoles de Lonely Planet, eligió la playa de Torimbia como una de las mejores de España. En concreto quedó en el tercer puesto, después de la playa de Illetes en Formentera y de un capricho de la naturaleza como es la playa de Las Catedrales de Lugo.

Playa de Torimbia / Turismo de Asturias

Poo

Es una de las playas más seguras de Llanes. Con forma de embudo, desde la que es difícil ver el mar al fondo de los acantilados, en pleamar se convierte en una piscina natural de agua salada.

Cuando la marea sube, el mar entra por la canal que se ha formado con el paso de los siglos y queda remansada como si se tratase de una piscina de poca profundidad. Todas estas características hacen que sea un arenal familiar, ya que el baño es muy seguro. El acceso a este arenal se puede realizar en coche o a pie desde Poo.

Playa de Poo, en Llanes / Turismo de Llanes

Toró

Ubicada muy cerca de Llanes capital, hay quien dice que Toró parece un paisaje lunar. Esta playa es reconocible al instante en cualquier imagen porque el mar y la arena están cubiertas de decenas de rocas puntiaguadas. Algunas más grandes, otras más pequeñas; unas forman hileras, otras están aisladas...

Esta playa tiene acceso a pie y en coche, cuenta con aparcamiento y todos los servicios y equipamientos necesarios para disfrutar de una bonita jornada de playa.

Playa de Toró, en Llanes / LNE

Toranda

Es la playa de Alfredo Pérez Rubalcaba. La playa en la que veraneó durante 33 años y donde halló su refugio secreto. "Es el lugar ideal donde recargar las pilas", dijo a LA NUEVA ESPAÑA el exministro cántabro, fallecido en 2019.

Fue precisamente el político socialista quien popularizó este arenal. Ubicado en Niembru, está enclavada en una zona de costa de acantilados y rodeada de verdes praderas. Hacia el oriente desemboca la ría de Niembro, formando un estuario de gran interés biológico. Toranda es de arena blanca y está bañada por un fuerte oleaje. En sus inmediaciones existe un mirador con unas espectaculares vistas.

Playa de Toranda / Turismo de Asturias

El Sablón

Es la playa urbana de Llanes, ubicada en pleno centro de la villa, junto a la muralla. Pese a ello, dicen que es el arenal al que van los turistas. Como señala una canción popular, los llaniscos tiran para Puertochico.

El Sablón es una pequeña playa, limitada al oeste por la punta San Pedro (que cobija un espectacular paseo marítimo) y bordeada a su vez por una senda. El arenal mide unos 100 metros y tiene forma semicircular. Su nombre procede del término que en asturiano se emplea para referirse a la arena: sable.