El puente de Arriondas empieza a hacerse realidad: colocada la primera estructura metálica, de 190 toneladas de peso y 54,2 metros de longitud

Una grúa de 600 toneladas ha comenzado esta mañana la maniobra para elevar desde la ribera del río Sella la primera de las dos grandes piezas metálicas que sostendrán el nuevo puente Emilio Llamedo en Arriondas. La viga, de 54,2 metros de longitud y 190 toneladas de peso, ha sido trasladada hasta su posición final sobre los nuevos estribos de la infraestructura, en una operación que se prolongará durante hoy y mañana para incluir también el segundo tramo, de 41,5 metros y 100 toneladas. Con esta intervención, el proyecto que ejecuta el Gobierno de Asturias con una inversión de 5,2 millones de euros supera su fase de mayor complejidad técnica y confirma el calendario que prevé la apertura del puente para el próximo verano.

Los técnicos llevaban desde principios de semana preparando el terreno. Sobre una plataforma habilitada en el margen del río, donde se han desarrollado los trabajos previos de desmontaje del viejo puente, se ensambló la grúa especial que ahora ejecuta el izado. Una vez que ambas vigas cajón, fabricadas en acero corten, un material resistente a la corrosión, queden situadas sobre los estribos, los operarios procederán a hormigonar la estructura y a colocar la losa de hormigón armado que conformará la calzada.

Costillas metálicas

Las aceras, en cambio, irán sostenidas por una estructura de costillas metálicas y contarán con un suelo de triple capa de vidrio en el tramo del mirador, que permitirá observar el cauce a través del pavimento acristalado.

Izado de la primera pieza de la estructura metálica del fiuturo puente de Arriondas. / Ramón Díaz

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y el teniente alcalde de Parres, Víctor Rodríguez Caldevilla, han asistido esta mañana a la colocación del primer tramo. La obra, que lleva el nombre del histórico empresario y filántropo Emilio Llamedo, busca resolver las limitaciones del antiguo puente, cuyas reducidas dimensiones y su configuración con pilares intermedios afectaban tanto a la seguridad vial como al propio cauce del Sella.

Voladizo con suelo de vidrio

El nuevo diseño prescinde por completo de esos apoyos dentro del río. En su lugar, el tablero, de 96 metros de longitud total, salvará el agua en un solo vano. La anchura de la infraestructura pasará de los 8,4 metros actuales a 14,3 metros, un incremento notable que permitirá distribuir el espacio en una calzada de 7,3 metros y dos aceras de 3,5 metros cada una, separadas del tráfico por barreras de seguridad. Una de esas aceras, la de la margen derecha en sentido Arriondas, albergará un voladizo con suelo de vidrio justo sobre el punto donde cada verano parte el Descenso Internacional del Sella.

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La planificación de los trabajos ha tenido en cuenta la actividad turística de la zona. El desmontaje del viejo puente no comenzó hasta después del verano, una vez concluida la temporada de mayor afluencia de visitantes, y la plataforma auxiliar construida en la margen del río para albergar maquinaria y materiales será desarmada por completo a lo largo de este mes. Según fuentes del Principado, las obras discurren conforme a lo previsto y la previsión es que el nuevo puente esté listo para su uso en verano; en concreto antes del Descenso internacional del Sella, que tiene la salida justo bajo el puente.