Destacados resultados de los atletas de la comarca oriental en el Regional de Carreras Verticales

Buenos resultados para los deportistas de la comarca del Oriente en el Campeonato de Asturias de Carreras Verticales, disputado simultáneamente con la Llampaces Vertical, en Soto de Llorío (Laviana), organizado por el CxM Valle del Nalón, en colaboración con la FEMPA. En categoría absoluta en cangués Juan Luís González Sánchez (Club Oriente Atletismo), logró la medalla de bronce, tras invertir 36 minutos y 12 segundos en los 3,68 kilómetros de los que constaba la prueba, además de 820 metros de desnivel positivo. Josep Llado (CM Camín Real) y Hugo Cerezo (Independiente) lograron el oro y la plata, respectivamente.

En senior femenino, Sara Herrero Blanco (Club Oriente Atletismo), fue segunda en ese Regional; Raquel Santoveña Crespo (Los Urrielles), segunda, en vetarana A; Lucía Fernández Matilla (Piloña.Deporte), tercera, en veterana B; y Milagros Álvarez Pariente (La Cerezal Team de Ribadesella) se subió a lo más alto del podio en veterana C. Por su parte, en la categoría veterano A, Cristopher Fernández Laria (Cangas de Onís Atletismo) quedó tercero; en veterano B, Luis Martínez del Cueto (Cangas de Onís Atletismo), también tercero; en promesa masculino, Sergio Ortal García (COA) quedó tercero.

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Otras podios para los atletas de la comarca en las categorías inferiores fueron: Natalia Menéndez Herrero (COA), segunda en juvenil femenina; Nuria Prieto Cotera (COA), tercera en juvenil femenina; Sandra Bulnes del Cueto (Cangas de Onís Atletismo), primera, en cadete femenina; Rodrigo Fernández Rojo (Cangas de Onís Atletismo) y Elía Pérez Antuña (Cangas de Onís Atletismo), primeros, en chicos y chicas, respectivamente; Manuel González Quintana (Cangas de Onís Atletismo), segundo, en cadete masculino; y Ana Fernández Junco (Cangas de Onís Atletismo), tercera, en cadete femenina.