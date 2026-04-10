Una vez más, y van unas cuantas, el área recreativa de Llanu'l Cura, en la parte alta de la ciudad de Cangas de Onís, ha sido pasto del gamberrismo de algunos desalmados que se entretuvieron en atentar contra las parrillas y barbacoas allí existentes, las cuales suelen ser muy utilizadas en temporada veraniega por oriundos y forasteros que se acercan al bucólico paraje para almorzar o cenar.

Gamberrismo en el área recreativa de Llanu'l Cura, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

La situación no es nueva, pero quienes suelen acercarse a disfrutar de las panorámicas que ofrece ese mirador del Valle del Güeña, como ocurrió a lo largo de esta pasada Semana Santa, se echaron las manos a la cabeza de cómo se encuentra tras el paso de alguna de gamberros que disfrutaron atentando y rompiendo lo que es de todos. Lamentable y vergonzante.